Василий Вирастюк: «Я на тусовки не хожу. А как случайно попаду, хочется начистить морду»

Дважды самый сильный человек планеты Василий Вирастюк дал нам первое интервью в новом статусе радиоведущего. Теперь в программе «Здоровый Вася» на радио «Максимум» дважды в день по будням он делится секретами хорошей физической формы. Вирастюк рассказал нам о том, правда ли то, что спортсмены – недалекие люди, о том, почему его раздражает украинский шоу-бизнес, о своем новом амплуа и об отношении к девушкам-моделям, а также о том, почему он не обсуждает политику со своим старшим сыном.
(Улыбается.) А еще – как просыпаться и когда ложиться спать, когда надо есть, а когда – нет, какие продукты можно и нужно заменять, если в вашем рационе много чего-то вредного. Формат программы короткий – всего полторы минуты. Так сделано для того, чтобы советы легко запоминались. Вот если пригласить диетолога или спортивного реабилитолога, они будут «гнать» минут сорок, это все будет нудно, а суть слушатель так и не уловит. Мы же вылавливаем главное: задаем максимум три вопроса и стараемся коротко на них ответить. Делюсь своими знаниями из личного опыта, иногда – где-то подсмотрю. Все знать невозможно.
А вообще по жизни я стараюсь как можно реже давать советы. Ведь состояние здоровья каждого – это индивидуально. Чтобы знать нюансы, человеку надо пользоваться услугами профессионального врача-диетолога (лучше – спортивного).
«На днях мы с друзьями устроили поединок по поеданию бургера. Килограммового!»
Вы – спортсмен, тяжелоатлет. Что для вас внутренне сложнее: поднимать тяжести или вести радиопередачу?
Сложнее – съесть килограммовый гамбургер! (Смеется.) На днях мы с двумя друзьями устроили поединок по поеданию бургера. Килограммового, представляете?
Так я не съел! Я не ем в таких количествах. Кроме того, не умею есть быстро. А вот один из моих друзей (он тоже спортсмен) съел бургер за 12 минут и 29 секунд. Я же поделил на четыре части, ел частями. У меня осталась одна четверть.
Говорят, что боксеры «пробитые», а борцы – «протертые». Действительно, такое бывает, но это следствие физических нагрузок и пропущенных ударов. Я и сам раньше (когда у меня не было проблем со здоровьем) ходил в зал заниматься боксом. Мы стояли в спаррингах. Бывало, раз-два удар пропустишь, а потом идешь по залу и спрашиваешь: «Ой, слушай, а я уже здоровался с тобой?» А если в таком ритме постоянно? Конечно, это может влиять.
Но, по большому счету, я считаю, что этот стереотип неправдивый. Спортсмены (понятно, что есть исключения) – умные и развитые, и в интеллектуальном плане тоже. Шустрые, с хорошим логическим мышлением. Но да, они могут растеряться перед телекамерами. Это и неудивительно, ведь спортсмены – люди тела. Им гораздо легче выйти на арену и показать результат, чем трепать языком. Этим, кстати, они отличаются от деятелей шоу-бизнеса. В спорте треп языком не приведет к результату, а в шоу-бизнесе – наоборот: чем больше тусуешься, гоняешь понты, тем лучше.
Конечно, раздражает. Поэтому я на тусовки не хожу. А когда случайно попаду, мне хочется просто начистить кому-то морду. Это же все неправдиво! Оценка, в чем ты пришел, что там висит у твоей телки на ушах и шее. Вот такой фейсконтроль. В среде спортсменов мне гораздо комфортнее. И независимо от того, олимпийский это чемпион или спортсмен уровня мастера спорта. У спортсменов здоровые жизненные ценности.
Тут, наверное, есть исключения. Я таких девушек встречал. Это так называемые «мисски» – те, кто принимал участие в конкурсах. Возможно, у них получалось выиграть еще и потому, что эти девушки развиваются как личности. Но большой процент моделей – действительно недалекие. Они считают, что у них есть красота – и это процентов 95 их везения, а еще пять как-нибудь придет. И необязательно быть начитанной, умной.
Сейчас у меня, к сожалению, нет возможности читать – я просто не успеваю. С тремя детьми это сделать невозможно. У меня нет минуты даже спокойно посидеть. Когда мне подкидывают сценарий какого-то фильма, и мне его нужно прочитать, я читаю, извините, разве что в туалете. Или пользуюсь моментом, когда еду в поезде. Я, конечно, много с кем общаюсь – и тогда стараюсь поймать что-то для себя, почерпнуть, запомнить.
Что да, то да. Много читаю – и сказок, и детских стихов. Вот старшим сыновьям, помню, читал на ночь энциклопедию (сейчас они уже вышли из того возраста), причем по темам: космос, звезды, Солнечная система, Земля… Знаете, как-то я спросил у своего знакомого, у которого тоже трое детей, когда он с ними в последний раз читал книжку. Он удивился: «А зачем?» А потом люди удивляются, что у них не клеятся отношения с детьми, что ребенок не раскрывается, не доверяет.
Да, конечно. С папой (он был профессиональным водителем) я вообще проводил вместе много времени: он брал меня с собой в командировки. А маму я посвящал во все свои секреты. Помню, рассказывал ей о своей первой любви. С папой о таком говорить стеснялся. Сейчас, кстати, то же самое произошло с моим старшим сыном (Адаму Вирастюку 14 лет. – Прим. ред.). Ему в школе понравилась девочка, и он пошел за советом не ко мне, а к маме. Уже придя домой, я узнал, что у него есть девочка и он хочет пригласить ее в кафе. (Улыбается.)
Со старшим сыном иногда говорим – он смотрит новости. Но вообще я стараюсь этой темы не касаться. Во-первых, она не детская. А во-вторых, то, что я считаю – это мое мнение. Вдруг оно ошибочное? Не хочу навязывать.
Я не имею финансовой возможности помогать на постоянной основе: бизнеса своего у меня нет. Но точечно я помогаю. Например, парни из разведки мне звонят: «Мы ходим и мокнем, нам негде спать, нам нужна трехместная палатка». Я сразу ее передаю. Понимаю, что такая помощь – это капля. Но если каждый из нас поможет по капле, получится большая волна.
Заглавное фото: личная страница Василия Вирастюка в Facebook