Василий Вирастюк: «Я на тусовки не хожу. А как случайно попаду, хочется начистить морду»

(Улыбается.) А еще – как просыпаться и когда ложиться спать, когда надо есть, а когда – нет, какие продукты можно и нужно заменять, если в вашем рационе много чего-то вредного. Формат программы короткий – всего полторы минуты. Так сделано для того, чтобы советы легко запоминались. Вот если пригласить диетолога или спортивного реабилитолога, они будут «гнать» минут сорок, это все будет нудно, а суть слушатель так и не уловит. Мы же вылавливаем главное: задаем максимум три вопроса и стараемся коротко на них ответить. Делюсь своими знаниями из личного опыта, иногда – где-то подсмотрю. Все знать невозможно.

А вообще по жизни я стараюсь как можно реже давать советы. Ведь состояние здоровья каждого – это индивидуально. Чтобы знать нюансы, человеку надо пользоваться услугами профессионального врача-диетолога (лучше – спортивного).