«В Голливуде хочу забрать свой «Оскар»: оператор «Орла и Решки» эмигрирует в Штаты

С одной стороны, радостно, когда наших людей узнают в мире, а с другой – жаль, когда таланты покидают родную страну. И как будто нарочно соцсети охватило обсуждение темы #ВоздухЭмиграции именно в тот момент, когда я узнала, что Олег Шевчишин, два года подряд получавший премию «Телетриумф», навсегда уезжает в США. Олег рассказал мне о своей будущей жизни и покорении Голливуда, а также о закулисных моментах съемок «Орла и Решки»: как на спор съел таракана в Филиппинах, как его атаковал кенгуру в Австралии и почему его приняли за террориста в Китае.
Мы встретились с Олегом Шевчишиным в одной из небольших кофеен недалеко от центра Киева. Я сразу обратила внимание на то, что оператор тревел-шоу «Орел и Решка» (работал в проекте последние четыре года) изрядно прихрамывает. Оказалась, перед Новым годом Олег сломал ногу, катаясь на лыжах в Буковеле со своим братом (Александр Шевчишин тоже когда-то был оператором в «Орле и Решке», благодаря ему в свое время Олег и попал в этот проект).
– Ну вы представляете, как обидно! – начал наш разговор Олег Шевчишин. – Был в 98 странах, подчас в экстремальных условиях, и ни разу не было травм. А тут с братом поехали в Буковель, катались на «черных» трассах, и я сломал ногу. В итоге испортил себе новогодние праздники.
Сейчас Олег отдыхает. Незадолго до нашего интервью он уволился с проекта «Орел и Решка». «Уперся в потолок – и стало неинтересно», – говорит Шевчишин.
– Если честно, я не могу себя назвать таким уж патриотом. Каждый раз, возвращаясь из очередной поездки в Украину, еще на подъезде к Киеву я смотрел график: когда у меня следующая поездка куда-нибудь! Я не вижу здесь перспектив. Мне хочется расти, а у нас... Ну «Телетриумф» получил, ну еще один – и что? Ни плюсов, ни минусов, по большому счету. Мне хочется творить, а у нас с этим сложновато. Например, кино у нас пока и не пахнет.
– Да, я хочу снимать кино – в Голливуде. И хочется до 55 лет свой «Оскар» забрать! Вот это моя цель, за этим и еду. Так что планирую попасть в Лос-Анджелесе в кино. Готов начинать с малого: кофе разносить, работать ассистентом.
– Наверное, мой топ – это Леонардо Ди Каприо. Я очень его уважаю, он такой типажный, выразительный. Но для начала хочется его хотя бы сфотографировать (улыбается).
– На тревел-шоу я бы уже не хотел. Собираюсь себя раскрывать в других стилях съемки. Вообще первое, что сделаю в Америке, это сконцентрируюсь на съемках клипов и реклам. Это тоже интересно. Мне нравится то, что в клипе ты сам задаешь стиль, формат, создаешь историю. Я, например, фанат группы The Prodigy. Для начала забацал бы им клип бесплатно!
О терроризме:
«Меня приняли за террориста, потому что на рюкзаке была нашивка с американским флагом»
О спорах на деньги:
«Положил в рот таракана за 50 баксов и проплыл в фонтане — за 500»
Это было на Филиппинах. Там такие огромные тараканы, слышно, как они ползают по земле... Была ночь, мы как раз прятали бутылку со ста долларами. Меня вдруг спросили, за сколько я могу положить таракана в рот. Я: «За 50 баксов! Легко!» Сказал — и тут же сделал. Затем я выплюнул таракана, случайно попав прямо в Женю (Евгений Синельников — бывший ведущий «Орла и решки», — Авт.), он уцепился ему за пузо. Женя прыгал, как сумасшедший! В итоге мы решили этот эпизод снять, переснимали его несколько раз (каждый раз я клал таракана в рот), и конечный вариант вошел в сюжет. Помню, потом со мной никто долго не хотел не то, что бы обниматься — говорить! (Смеется) Боялись, что я подхватил какую-то заразу...
В Чечне, в Грозном, был другой спор — на 500 баксов. Напротив одной из мечетей есть большой фонтан. Бедняков (Андрей Бедняков — также бывший ведущий шоу «Орел и решка», — Авт.) меня спросил, за сколько я могу проплыть в этом фонтане круг. Я: «Давай за 500 баксов!». Он согласился. Делать это категорически запрещено, вокруг ходит охранник... Ночью после съемки финальной встречи я это сделал. Мы просчитали траекторию движения охранника, у меня была одна минута и двадцать секунд, чтобы проплыть круг и не попасться ему. В бассейне фонтана оказалось очень мелко, плитка положена неровно. Пришлось касаться дна руками, и я порезал себе все пальцы. Бедняков уже пожалел, что мне предложил. Я проплыл, затем — сразу в такси и в гостиницу. Это был самый дорогой спор, который я выиграл.
О задержании в аэропорту:
«Твой билет уже аннулировали, так что расслабься», — сказали мне на таможне»
О богатстве и бедности:
«На Бора-Бора я купил у второго оператора „золотую карту“ за $ 100»
Об экзотической кухне:
«Пробовал много чего — от черепахи до жирафа»
Во время кругосветки нам с редакторами программы раз в два месяца передавали нашу украинскую еду. Например, на Пасху привезли кулич, на Новый год — домашнее оливье. Привозили также и сало. А так в основном мы питались местной кухней. Проблемы у меня были, пожалуй, только в Азии, поскольку я не любитель острой пищи. Там я ел один рис. И даже с ним были нюансы. Заказываешь в ресторане рис, просишь неострый. А они все равно приносят слегка островатый. Поэтому там мы очень часто покупали в магазинах местный аналог «Мивины» и консервированный тунец.
А вообще, конечно, много экзотических блюд пробовал — от черепахи до жирафа. В Исландии, например, ел мясо кита. Он никому из нашей съемочной группы не понравился: у мяса неприятный запах, есть его нереально. В Австралии кенгуру пробовал. Их там, кстати, в три раза больше, чем людей. Гуляют по улицам города, по паркам... Просто среди людей. Помню, как-то ко мне на улице подошел кенгуру, выхватил у меня из рук шоколадку и убежал... Из мяса кенгуру в Австралии множество блюд: их жарят, варят, маринуют. На базаре тушка кенгуру стоит всего несколько долларов. Мясо это по вкусу напоминает зайчатину, очень жилистое. Мне не очень нравится.