«В Голливуде хочу забрать свой «Оскар»: оператор «Орла и Решки» эмигрирует в Штаты

Это было на Филиппинах. Там такие огромные тараканы, слышно, как они ползают по земле... Была ночь, мы как раз прятали бутылку со ста долларами. Меня вдруг спросили, за сколько я могу положить таракана в рот. Я: «За 50 баксов! Легко!» Сказал — и тут же сделал. Затем я выплюнул таракана, случайно попав прямо в Женю (Евгений Синельников — бывший ведущий «Орла и решки», — Авт.), он уцепился ему за пузо. Женя прыгал, как сумасшедший! В итоге мы решили этот эпизод снять, переснимали его несколько раз (каждый раз я клал таракана в рот), и конечный вариант вошел в сюжет. Помню, потом со мной никто долго не хотел не то, что бы обниматься — говорить! (Смеется) Боялись, что я подхватил какую-то заразу...

В Чечне, в Грозном, был другой спор — на 500 баксов. Напротив одной из мечетей есть большой фонтан. Бедняков (Андрей Бедняков — также бывший ведущий шоу «Орел и решка», — Авт.) меня спросил, за сколько я могу проплыть в этом фонтане круг. Я: «Давай за 500 баксов!». Он согласился. Делать это категорически запрещено, вокруг ходит охранник... Ночью после съемки финальной встречи я это сделал. Мы просчитали траекторию движения охранника, у меня была одна минута и двадцать секунд, чтобы проплыть круг и не попасться ему. В бассейне фонтана оказалось очень мелко, плитка положена неровно. Пришлось касаться дна руками, и я порезал себе все пальцы. Бедняков уже пожалел, что мне предложил. Я проплыл, затем — сразу в такси и в гостиницу. Это был самый дорогой спор, который я выиграл.