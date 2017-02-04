Ушел из жизни актер театра и кино Георгий Тараторкин

Сегодня утром, 4 февраля, на 73-м году жизни после тяжелой болезни умер Георгий Тараторкин — народный артист РСФСР, секретарь Союза театральных деятелей России и президент ассоциации «Золотая маска». Тараторкин играл в театре Моссовета и исполнил более 30 ролей в кино, в том числе Родиона Раскольникова в экранизации «Преступления и наказания». Передает lenta.ru.

Также стало известно, что прощание и гражданская панихида пройдут в понедельник, а похоронят актера на Троекуровском кладбище.

Фото: kp.ru