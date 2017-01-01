ТЕЛЕКРИТИКА

Победительницей Евровидения-2017 стала Португалия

Дуся

Певец Сальвадор Собраль получил максимальные 376 баллов.


Итак, вот новоиспеченный победитель Евровидения-2017! Его имя - Сальвадор Собраль. А песня называется Amar pelos dois - она, как вы уже знаете, о любви. Это первая победа Португалии за всю историю конкурса.

Сальвадор был одним из лидеров букмекерских прогнозов. Хотя букмекеры немного ошиблись: первенство отдавали Италии.

Поздравляем победителя, Евровидение-2018 пройдет в Португалии! А еще – гордимся нашей страной, которая достойно провела Евровидение.

Подробная онлайн-трансляция конкурса - на нашем сайт.

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