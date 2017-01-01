ТЕЛЕКРИТИКА

На австралийском ТВ «телепортировали» девушку в прямом эфире

Дуся

Новостная программа на телеканале Sky News Australia позабавила пользователя Reddit под ником skaschmidt.

Корреспондент из Сиднея рассказывал о перестановках в Кабинете министров, и тут за его спиной прошла девушка, которая через несколько секунд оказалась в другом городе и прибавила несколько килограммов.

via GIPHY

Дело в том, что спустя мгновение в объектив камеры в Канберре попала девушка, очень похожая на молодую женщину, которая проходила за спиной журналиста в Сиднее. Собственно, получился «телепорт».

Заглавное фото: giphy.com

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Дуся

Даша Астафьева, Оля Полякова и Алексей Вертинский на презентации комедии «Свингеры»

Дуся

Скорик, Сеитаблаев и Суханов на вечеринке «Самых влиятельных украинцев 2017»

Популярное на Телекритике



Культура

В Киеве стартовал прокат фильма об АТО с Ванессой Паради

Дуся

Даша Астафьева, Оля Полякова и Алексей Вертинский на презентации комедии «Свингеры»

Дуся

Скорик, Сеитаблаев и Суханов на вечеринке «Самых влиятельных украинцев 2017»

Бизнес

Вакансии недели: журналисты на телеканалы «Прямой», СТБ и PR-директор на ТЕТ