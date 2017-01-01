На австралийском ТВ «телепортировали» девушку в прямом эфире

Новостная программа на телеканале Sky News Australia позабавила пользователя Reddit под ником skaschmidt.
Корреспондент из Сиднея рассказывал о перестановках в Кабинете министров, и тут за его спиной прошла девушка, которая через несколько секунд оказалась в другом городе и прибавила несколько килограммов.
Дело в том, что спустя мгновение в объектив камеры в Канберре попала девушка, очень похожая на молодую женщину, которая проходила за спиной журналиста в Сиднее. Собственно, получился «телепорт».
Заглавное фото: giphy.com