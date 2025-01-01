Как Василиса Фролова водила экскурсии детям, а Тоня Ноябрева не пускала отца на площадку

Недавно начались съемки социальной комедии «Герой моего времени», которая выйдет в широкий прокат в следующем году. Это первый полнометражный фильм режиссера Тони Ноябревой.
Фишка картины «Герой моего времени» прежде всего в том, что в ней нет ни одного профессионального актера.
- Так больше правды на экране, - объяснила мне режиссер Тоня Ноябрева. – Я не люблю «МХАТ для бедных». Не хочу никого обижать, но на сегодняшний день качество работы украинских актеров для моего кино не очень подходит. Мне интереснее работать с «живым материалом», это органично смотрится в кадре.
«Живой материал» (сегодня съемки проходят в одной из киевских арт-галерей) - это многочисленные персонажи фриковской наружности: странно одетые индивидуумы, неформалы, покрытые татуировками, байкеры в коже и с нашивками Motorhead.
Только один из персонажей фильма – в деловом костюме. Это Евгений Бушмакин, который играет главную роль.
По сюжету, Жорик, слесарь из глубинки, пытается бороться в Киеве за свое «место под солнцем». Он устраивается охранником в центр современного искусства, чтобы, так сказать, приблизиться к столичному бомонду. Жорик постоянно попадает в комические ситуации.
- Мой герой – романтик, витает в облаках, - рассказал мне Евгений. - Не очень ориентируется в реальной картине происходящего. Жорик всегда говорит об успехе, мечтает о богатой жизни. Но его слова кардинально расходятся с деятельностью. Он устраивается на работу в музей, чтобы наладить какие-то связи. Но все это, конечно, бесполезно.
Мы попали на съемки нескольких эпизодов, действие которых происходит в музее современного искусства. Экскурсоводы знакомят странную публику с арт-объектами.
Одна из кураторов выставки - телеведущая и актриса Василиса Фролова, которая водит экскурсии детям. На площадки детей было, кстати, очень много.
Тоня Ноябрева призналась мне, что Василиса Фролова - ее близкая подруга. Но кастинг она проходила на общих условиях.
Как вы вообще отбираете персонажей для своего фильма? – я снова пристаю к режиссеру с вопросами, в перерыве между съемками.
Мне, главное, типаж: я ищу такого человека, о котором сценарий. И ему не нужно будет ничего играть. Как правило, ищу непосредственных, харизматичных людей, которых один раз увидишь и на всю жизнь запомнишь.
А сколько человек пришло на кастинг?
Сложно сказать. Они приходили точечно. Иногда, помню, я встречала на улице какую-то бабушку и приглашала ее сняться в кино. Так сложились многие кадры. Людям я давала задание прочитать тот или иной отрывок из фильма.
«Актеры» играют за гонорары?
Конечно. У нас же есть деньги Госкино! А я, в отличие, от всех работаю бесплатно, за еду!
Что, интересно, говорит по поводу фильма ваш отец Илья Ноябрев? Он был на съемках?
Я его не пускаю на площадку. (Смеется) Папа – человек очень мягкий и деликатный, он никогда не критикует. Меня это расхолаживает. Кроме того, я люблю, когда видят уже готовую мою работу.
Съемки социальной комедии «Герой моего времени» продлятся до конца мая: снимать будут на улицах Киева, в арт-галерее и в ЦУМе. На широкий экран картина выйдет в следующем году (точная дата уточняется).