Как Василиса Фролова водила экскурсии детям, а Тоня Ноябрева не пускала отца на площадку

Фишка картины «Герой моего времени» прежде всего в том, что в ней нет ни одного профессионального актера.

- Так больше правды на экране, - объяснила мне режиссер Тоня Ноябрева. – Я не люблю «МХАТ для бедных». Не хочу никого обижать, но на сегодняшний день качество работы украинских актеров для моего кино не очень подходит. Мне интереснее работать с «живым материалом», это органично смотрится в кадре.