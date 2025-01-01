ТЕЛЕКРИТИКА

Как Василиса Фролова водила экскурсии детям, а Тоня Ноябрева не пускала отца на площадку

Мы побывали на съемках картины «Герой моего времени»

Дуся

Недавно начались съемки социальной комедии «Герой моего времени», которая выйдет в широкий прокат в следующем году. Это первый полнометражный фильм режиссера Тони Ноябревой.


Фишка картины «Герой моего времени» прежде всего в том, что в ней нет ни одного профессионального актера.

- Так больше правды на экране, - объяснила мне режиссер Тоня Ноябрева. – Я не люблю «МХАТ для бедных». Не хочу никого обижать, но на сегодняшний день качество работы украинских актеров для моего кино не очень подходит. Мне интереснее работать с «живым материалом», это органично смотрится в кадре.

Тоня Ноябрева– дочь известного телеведущего. Известна по работе на телевидении, также снимала клипы и короткометражки. «Герой моего времени» - первый опыт Антонины в «полном метре»

Фото: тут и далее Наталья Боровик

«Живой материал» (сегодня съемки проходят в одной из киевских арт-галерей) - это многочисленные персонажи фриковской наружности: странно одетые индивидуумы, неформалы, покрытые татуировками, байкеры в коже и с нашивками Motorhead.

Байкеры на съемках

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И еще харизматичный персонаж

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Девушка, с рюкзаком-драконом, которая сыграла одну из посетительниц музея, оказалась клавишницей Onuka Дариной Серт

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Только один из персонажей фильма – в деловом костюме. Это Евгений Бушмакин, который играет главную роль.

Евгений Бушмакин – также непрофессиональный актер. Он старый приятель и одногруппник Тони Ноябревой (оба по профессии – режиссеры массовых мероприятий), раньше снимался у нее в короткометражках

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По сюжету, Жорик, слесарь из глубинки, пытается бороться в Киеве за свое «место под солнцем». Он устраивается охранником в центр современного искусства, чтобы, так сказать, приблизиться к столичному бомонду. Жорик постоянно попадает в комические ситуации.

- Мой герой – романтик, витает в облаках, - рассказал мне Евгений. - Не очень ориентируется в реальной картине происходящего. Жорик всегда говорит об успехе, мечтает о богатой жизни. Но его слова кардинально расходятся с деятельностью. Он устраивается на работу в музей, чтобы наладить какие-то связи. Но все это, конечно, бесполезно.


Мы попали на съемки нескольких эпизодов, действие которых происходит в музее современного искусства. Экскурсоводы знакомят странную публику с арт-объектами.

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Одна из кураторов выставки - телеведущая и актриса Василиса Фролова, которая водит экскурсии детям. На площадки детей было, кстати, очень много.

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Тоня Ноябрева призналась мне, что Василиса Фролова - ее близкая подруга. Но кастинг она проходила на общих условиях.

Как вы вообще отбираете персонажей для своего фильма? – я снова пристаю к режиссеру с вопросами, в перерыве между съемками.

Мне, главное, типаж: я ищу такого человека, о котором сценарий. И ему не нужно будет ничего играть. Как правило, ищу непосредственных, харизматичных людей, которых один раз увидишь и на всю жизнь запомнишь.

А сколько человек пришло на кастинг?

Сложно сказать. Они приходили точечно. Иногда, помню, я встречала на улице какую-то бабушку и приглашала ее сняться в кино. Так сложились многие кадры. Людям я давала задание прочитать тот или иной отрывок из фильма.

«Актеры» играют за гонорары?

Конечно. У нас же есть деньги Госкино! А я, в отличие, от всех работаю бесплатно, за еду!

Атмосфера съемок

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Что, интересно, говорит по поводу фильма ваш отец Илья Ноябрев? Он был на съемках?

Я его не пускаю на площадку. (Смеется) Папа – человек очень мягкий и деликатный, он никогда не критикует. Меня это расхолаживает. Кроме того, я люблю, когда видят уже готовую мою работу.

Бюджет «Героя моего времени» - 16 млн грн, половину из этого профинансировало Госкино, половину – частные спонсоры

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Главный оператор картины (по центру) – грузинский оператор, режиссер и сценарист Тато Котешвили

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Съемки социальной комедии «Герой моего времени» продлятся до конца мая: снимать будут на улицах Киева, в арт-галерее и в ЦУМе. На широкий экран картина выйдет в следующем году (точная дата уточняется).

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