«Горную женщину» впервые показали в Киеве

15 августа на премьерном показе трагикомедии «Горная женщина: на войне» не было обилия звезд украинского шоубиза, которое обычно наблюдается на громких премьерах голливудских блокбастеров. И, думаю, неслучайно. Ведь лента, созданная в копродукции Украины, Исландии и Франции при поддержке Госкино, – это нечто большее, чем просто кино «под попкорн».

Мировая премьера фильма режиссера Бенедикта Эрлингссона прошла в рамках «Недели критики» Каннского кинофестиваля. Лента была награждена призом от ассоциации Cinécole – Coup de Coeur, который присуждается преподавателями и студентами французских вузов одному из 11 фильмов программы Каннского кинофестиваля. Кроме того «Горная женщина: на войне» открывала ОМКФ-2018. На киевской премьере присутствовала съемочная группа фильма и представители Госкино, которое профинансировало часть проекта. Зачекиниться на премьере «Горная женщина: на войне» – святое дело! Фото: Анна Путилина Продюсер Сергей Лавренюк и глава Госкино Филипп Ильенко не скрывают радости на премьере ленты Фото: Анна Путилина А вот актер Владимир Горянский явно прячет слезы от посторонних за широкой улыбкой Фото: Анна Путилина Немного алкоголя на премьере не повредит Фото: Анна Путилина В очереди за автографом или за шампанским? Фото: Анна Путилина Вам тоже интересно, отчего журналистка Людмила Чирикова смотрит на кинокритика Александра Гусева таким хищным взглядом? Фото: Анна Путилина Взгляд, устремленный в вечность Фото: Анна Путилина Шеф-редактор сайта ELLE.ua Анна Иванова готовится к просмотру «Горной женщины: на войне» Фото: Анна Путилина Когда настроил себя на позитивную волну... Фото: Анна Путилина ...но тебя спросили: «А вы точно продюсер?» Фото: Анна Путилина Телеведущий Вячеслав Соломка профессионально «не замечает» фотографа Фото: Анна Путилина Гости показа в приятном предвкушении Фото: Анна Путилина Взгляд, устремленный... стоп, где-то мы его уже видели? Фото: Анна Путилина Фотография на фоне брендвола – лучшее доказательство присутствия на мероприятии Фото: Анна Путилина Все внимание на Олега «Фагота» Михайлюту! Фото: Анна Путилина Когда выбор сложнее, чем кажется на первый взгляд Фото: Анна Путилина Все такой же серьезный Филипп Ильенко слово молвит... Фото: Анна Путилина ...а зал внимательно слушает Фото: Анна Путилина Каждый в этот момент думает о своем Фото: Анна Путилина К Ильенко присоединился Лавренюк.. Фото: Анна Путилина ...и часть съемочной команды Фото: Анна Путилина На линейку становись! Фото: Анна Путилина Девушки, которых украшает скромность Фото: Анна Путилина После просмотра фильма дискуссии продолжаются Фото: Анна Путилина Во-первых, это красиво Фото: Анна Путилина Наконец-то улыбка осветила лицо строгого главы Госкино Фото: Анна Путилина И не только его Фото: Анна Путилина А вот эта парочка явно что-то замышляет. Может, участие в следующем питчинге Госкино? Фото: Анна Путилина «У нас этого шампанского ну просто завались!» Фото: Анна Путилина Всегда бы так: проводить деловые переговоры за бокальчиком игристого Фото: Анна Путилина Тихо! Ведется съемка Фото: Анна Путилина Фильм посмотрели, пора и фоточки в соцсети запостить Фото: Анна Путилина