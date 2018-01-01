«Горную женщину» впервые показали в Киеве

15 августа на премьерном показе трагикомедии «Горная женщина: на войне» не было обилия звезд украинского шоубиза, которое обычно наблюдается на громких премьерах голливудских блокбастеров. И, думаю, неслучайно. Ведь лента, созданная в копродукции Украины, Исландии и Франции при поддержке Госкино, – это нечто большее, чем просто кино «под попкорн».
Мировая премьера фильма режиссера Бенедикта Эрлингссона прошла в рамках «Недели критики» Каннского кинофестиваля. Лента была награждена призом от ассоциации Cinécole – Coup de Coeur, который присуждается преподавателями и студентами французских вузов одному из 11 фильмов программы Каннского кинофестиваля. Кроме того «Горная женщина: на войне» открывала ОМКФ-2018. На киевской премьере присутствовала съемочная группа фильма и представители Госкино, которое профинансировало часть проекта.