ТЕЛЕКРИТИКА

«Горную женщину» впервые показали в Киеве

Как прошла премьера ленты в столице

Дуся

15 августа на премьерном показе трагикомедии «Горная женщина: на войне» не было обилия звезд украинского шоубиза, которое обычно наблюдается на громких премьерах голливудских блокбастеров. И, думаю, неслучайно. Ведь лента, созданная в копродукции Украины, Исландии и Франции при поддержке Госкино, – это нечто большее, чем просто кино «под попкорн».


Мировая премьера фильма режиссера Бенедикта Эрлингссона прошла в рамках «Недели критики» Каннского кинофестиваля. Лента была награждена призом от ассоциации Cinécole – Coup de Coeur, который присуждается преподавателями и студентами французских вузов одному из 11 фильмов программы Каннского кинофестиваля. Кроме того «Горная женщина: на войне» открывала ОМКФ-2018. На киевской премьере присутствовала съемочная группа фильма и представители Госкино, которое профинансировало часть проекта.

Зачекиниться на премьере «Горная женщина: на войне» – святое дело!

Фото: Анна Путилина

Продюсер Сергей Лавренюк и глава Госкино Филипп Ильенко не скрывают радости на премьере ленты

Фото: Анна Путилина

А вот актер Владимир Горянский явно прячет слезы от посторонних за широкой улыбкой

Фото: Анна Путилина

Немного алкоголя на премьере не повредит

Фото: Анна Путилина

В очереди за автографом или за шампанским?

Фото: Анна Путилина

Вам тоже интересно, отчего журналистка Людмила Чирикова смотрит на кинокритика Александра Гусева таким хищным взглядом?

Фото: Анна Путилина

Взгляд, устремленный в вечность

Фото: Анна Путилина

Шеф-редактор сайта ELLE.ua Анна Иванова готовится к просмотру «Горной женщины: на войне»

Фото: Анна Путилина

Когда настроил себя на позитивную волну...

Фото: Анна Путилина

...но тебя спросили: «А вы точно продюсер?»

Фото: Анна Путилина

Телеведущий Вячеслав Соломка профессионально «не замечает» фотографа

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Гости показа в приятном предвкушении

Фото: Анна Путилина

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Когда выбор сложнее, чем кажется на первый взгляд

Фото: Анна Путилина

Все такой же серьезный Филипп Ильенко слово молвит...

Фото: Анна Путилина

...а зал внимательно слушает

Фото: Анна Путилина

Каждый в этот момент думает о своем

Фото: Анна Путилина

К Ильенко присоединился Лавренюк..

Фото: Анна Путилина

...и часть съемочной команды

Фото: Анна Путилина

На линейку становись!

Фото: Анна Путилина

Девушки, которых украшает скромность

Фото: Анна Путилина

После просмотра фильма дискуссии продолжаются

Фото: Анна Путилина

Во-первых, это красиво

Фото: Анна Путилина

Наконец-то улыбка осветила лицо строгого главы Госкино

Фото: Анна Путилина

И не только его

Фото: Анна Путилина

А вот эта парочка явно что-то замышляет. Может, участие в следующем питчинге Госкино?

Фото: Анна Путилина

«У нас этого шампанского ну просто завались!»

Фото: Анна Путилина

Всегда бы так: проводить деловые переговоры за бокальчиком игристого

Фото: Анна Путилина

Тихо! Ведется съемка

Фото: Анна Путилина

Фильм посмотрели, пора и фоточки в соцсети запостить

Фото: Анна Путилина

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