ТЕЛЕКРИТИКА

Фотоаукцион Sotheby’s в сентябре собрал $ 2,5 миллиона

Дуся

Общая выручка от продажи работ, выставленных на торги в ходе последнего фотоаукциона Sotheby’s, составила порядка 2,5 миллиона долларов. На аукционе были представлены работы авторов второй половины XX века и современников. С молотка ушли 75 лотов из 93, пишет Bird in Flight ссылаясь на издание Artnet.

Самым дорогим лотом стала серия снимков Филипа-Лорки Ди Корсии, которую покупатель приобрел за $ 468 500. Также в числе самых дорогих – снимок фасада Миланского собора немецкого фотографа Томаса Штрута ($ 456 500) и работа Синди Шерма, за которую удалось выручить $ 56 250.

Из серии, проданной за $ 468 500

Фото: Филип-Лорка Ди Корсия

Продано за $ 456 500

Фото: Томас Штрут

Продано за $ 56 250

Фото: Синди Шерман

Продано за $ 43 750

Фото: Ринеке Дейстра

Продано за $ 30 000

Фото: Сэнди Скоглунд

Продано за $ 27 500

Фото: Росс Клиффорд

Продано за $ 18 750

Фото: Ширин Нешат

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