Фотоаукцион Sotheby’s в сентябре собрал $ 2,5 миллиона

Общая выручка от продажи работ, выставленных на торги в ходе последнего фотоаукциона Sotheby’s, составила порядка 2,5 миллиона долларов. На аукционе были представлены работы авторов второй половины XX века и современников. С молотка ушли 75 лотов из 93, пишет Bird in Flight ссылаясь на издание Artnet.

Самым дорогим лотом стала серия снимков Филипа-Лорки Ди Корсии, которую покупатель приобрел за $ 468 500. Также в числе самых дорогих – снимок фасада Миланского собора немецкого фотографа Томаса Штрута ($ 456 500) и работа Синди Шерма, за которую удалось выручить $ 56 250.