«Де кіно. Епізод 2»: начался прием работ на фестиваль

Друзья, сегодня, 18 апреля, начался прием конкурсных работ на фестиваль «Де кіно. Епізод 2». Работы принимаются в пяти нетипичных номинациях: «Фильм на мобильный телефон», «Вебизод», «Драма», «Комедия», «Ужасы». Хронометраж работ – до семи минут. Прием будет продолжаться до 17 июля.

Обладатель Гран-при фестиваля получит 50 000 гривен, победители в номинациях – по 15 000 гривен. Кроме денежных призов участники смогут показать свою работу на большом экране для многотысячной аудитории фестиваля и зарекомендовать себя на рынке украинского кино.

Работы будет судить профессиональное жюри. В каждой из номинаций по три члена жюри, которые специализируются в данном направлении. Среди них Любомир Левицкий (пока единственный, кто снимал в нашей стране ужасы), Андрей Шабанов (открыл в Украине формат стендапов), Сергей Ковальчук (перевел на украинский тысячи известных шуток из зарубежных кинофильмов), Виктория Шульженко (генеральный продюсер канала ТЕТ и влогер) и другие. Более подробно о жюри можно узнать по ссылке.

Сопредседатели жюри генеральный продюсер «1+1 продакшн» Виктория Лезина и продюсер FILM.UA Group Ирина Костюк будут выбирать претендентов на Гран-при фестиваля.

Напомню, фестиваль «Де кіно. Епізод 2» пройдет 22-23 сентября в Киеве.