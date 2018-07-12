$ 500 млн – не предел: обнародован список самых высокооплачиваемых звезд Instagram

Сервис Hopper HQ составил список на основе открытых коммерческих данных о затратах компаний на рекламу в звездных аккаунтах.
Безоговорочное первое место в списке заняла американская модель Кайли Дженнер. Эксперты подсчитали, что одна рекламная публикация на странице девушки стоит около миллиона долларов.
Вторую строчку рейтинга заняла певица и актриса Селена Гомес. За один рекламный пост в ее Instagram придется заплатить 800 тысяч долларов.
С небольшим отрывом на третьем месте – футболист Криштиану Роналду с ценником в 750 тысяч долларов за пост.
Также в рейтинг вошли: фотомодель Ким Кардашьян с ценой рекламного размещения в 720 тыс. долларов, певица Бейонсе – 700 тыс. долларов, актер Дуэйн Джонсон – 650 тыс. долларов, певец Джастин Бибер – 630 тыс. долларов, футболисты Неймар и Лионель Месси – 600 и 500 тыс. долларов соответственно.
По прогнозам аналитиков, к середине 2019 года годовая выручка Instagram может преодолеть 10 млрд долларов, а к 2023 году число активных пользователей платформы в месяц может удвоиться, достигнув двух миллиардов.