Звездой приквела «Игры престолов» станет инди-музыкант

Джош Уайтхаус зарабатывает на жизнь модельными съемками (за его плечами – несколько кампаний для Burberry), но уже успел сняться в роли очередного рокового красавца в сериале «Полдарк». Однако самая большая его страсть – по-видимому, музыка.
Уайтхаус сыграет одну из главных мужских ролей в грядущем приквеле «Игры престолов», сообщает The Independent. Сам актер разместил скриншот с новостью и написал, что из последних сил держал ее в тайне.
Уже известно, что компанию ему составит Наоми Уоттс, которой досталась роль «харизматичной светской львицы, скрывающей мрачный секрет».
Уайтхаус пока еще не стал звездой первого эшелона – в Instagram у него только 20 тысяч подписчиков, а свободное время он тратит на две инди-группы, где играет на гитаре. Что ж, скоро беззаботному времяпровождению придет конец: съемки приквела начнутся в следующем году, а после участия в «Игре престолов», как известно, актеры без дела не сидят – Ричард Мэдден, выбившийся благодаря фэнтези-сериалу на главную роль в «Телохранителе», тому пример.
Сегодня также стало известно, что Милла Йовович снимется в приключенческой франшизе по культовому комиксу.
Фото: Getty Images