Звездой приквела «Игры престолов» станет инди-музыкант

Уже известно, что компанию ему составит Наоми Уоттс, которой досталась роль «харизматичной светской львицы, скрывающей мрачный секрет».

Уайтхаус пока еще не стал звездой первого эшелона – в Instagram у него только 20 тысяч подписчиков, а свободное время он тратит на две инди-группы, где играет на гитаре. Что ж, скоро беззаботному времяпровождению придет конец: съемки приквела начнутся в следующем году, а после участия в «Игре престолов», как известно, актеры без дела не сидят – Ричард Мэдден, выбившийся благодаря фэнтези-сериалу на главную роль в «Телохранителе», тому пример.

Сегодня также стало известно, что Милла Йовович снимется в приключенческой франшизе по культовому комиксу.

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