«Звездные войны» VIII: последние джедаи наносят ответный удар

Между «Возвращением джедая» и «Последними джедаями» пролегло почти три десятилетия, однако. И не сказать, чтобы славных. Сегодня приквел Джорджа Лукаса нулевых выглядит чем угодно, но только не художественным фильмом – скорее, это мегаломанский шоу-рил спецэффектов компании Industrial Light & Magic (которые на данный момент уже по большей части устарели).

«Пробуждение силы», несмотря на все вложенные усилия авторов и маркетологов, вызвало, скорее, ощущение неловкости: уж слишком грубо и явно новый фильм играл на ностальгических чувствах. Но когда на экране 75-летний Харрисон Форд с неуместной в его годы молодцеватостью дает Хана Соло, чувствуешь не ностальгию, а жалость. Попытки Джей Джей Абрамса снять новую «Новую надежду» привели его к тому, что «Пробуждение силы» выглядело скорее пародией, чем сиквелом. Чего только стоит удивительно неуместный Адам Драйвер в роли молодого галактического негодяя – когда в финале Фантомас снимал свою маску, смеялись даже дети.