«Звездные войны» VIII: последние джедаи наносят ответный удар

Каждый из нас, покупая билет на очередную серию «Звездных войн», все равно в глубине души понимает: чудес не бывает. А ведь бывают, получается – еще как бывают. Оказалось, что для чуда нужно всего-то сбросить сценариста и постановщика «Пробуждения силы» Джей Джей Абрамса с капитанского мостика межгалактического корабля.
Между «Возвращением джедая» и «Последними джедаями» пролегло почти три десятилетия, однако. И не сказать, чтобы славных. Сегодня приквел Джорджа Лукаса нулевых выглядит чем угодно, но только не художественным фильмом – скорее, это мегаломанский шоу-рил спецэффектов компании Industrial Light & Magic (которые на данный момент уже по большей части устарели).
«Пробуждение силы», несмотря на все вложенные усилия авторов и маркетологов, вызвало, скорее, ощущение неловкости: уж слишком грубо и явно новый фильм играл на ностальгических чувствах. Но когда на экране 75-летний Харрисон Форд с неуместной в его годы молодцеватостью дает Хана Соло, чувствуешь не ностальгию, а жалость. Попытки Джей Джей Абрамса снять новую «Новую надежду» привели его к тому, что «Пробуждение силы» выглядело скорее пародией, чем сиквелом. Чего только стоит удивительно неуместный Адам Драйвер в роли молодого галактического негодяя – когда в финале Фантомас снимал свою маску, смеялись даже дети.
На этом фоне очень мудрым ходом продюсеров стал спин-офф «Изгой один», который примирил с ситуацией старых поклонников «Звездных войн» и существенно расширил фанатскую базу за счет молодежи. А смена сценариста и режиссера дала отличный результат: несмотря на хронометраж в два с половиной часа, «Последние джедаи» смотрятся на одном дыхании.
Новый сценарист и постановщик Райан Джонсон мастер куда более талантливый и лукавый, чем Джей Джей Абрамс. Он знает, что случайная, казалось бы, но очень точная деталь в кадре срабатывает мощнее самого красочного спецэффекта. При этом не стесняется процитировать ничтоже сумняшеся Шагала – а буквально через несколько сцен устроить дикие пляски в стиле «Мадагаскара», такой себе постмодернизм для самых маленьких. Возможно, вы помните очень любопытный фильм 2005 года «Кирпич»: малобюджетный неонуар, в котором Джозеф Гордон-Левитт, играющий школьника, держит себя и говорит, как Хэмфри Богарт в классическом «Мальтийском соколе». Так вот, это был полнометражный дебют Райана Джонсона. Его следующая лента, «Петля времени», показала, что режиссер и правда мастер стилизаций, было бы что стилизовать. Для кинематографиста с такими талантами вселенная «Звездных войн» – поле непаханое.
И Райан Джонсон дал себе волю. Так что в «Последних джедаях» всякий фанат «Звездных войн» найдет все – и даже капельку больше того, что мы смели себе вообразить. А те зрители, которые пришли в мультиплекс посмотреть динамичный, красочный и забавный блокбастер в стиле «космической оперы», тоже получат свои два часа чистого зрительского удовольствия сполна. Главное, не забывайте о своем внутреннем ребенке: все же вы пришли смотреть сказку, а не Звягинцева.
Единственная претензия в том, что фильм слишком перенасыщен, даже избыточен – эмоциями, экшеном, твистами, кинозвездами первой величины (Гвендолен, мы все равно тебя узнали по кавалерийскому росту), так что на выходе из зала устаешь не меньше, чем после трехчасовой медитации «Бегущего по лезвию-2049».
Впрочем, есть и плохие новости: в следующем, девятом по счету эпизоде во главе проекта опять становится Джей Джей Абрамс. Как говорится, недолго имперский марш играл.