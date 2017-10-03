Звезда «Такси» собирается снять в Крыму фильм с российскими и французскими актерами

Французский актер и продюсер Сами Насери, известный главной ролью в фильме «Такси», планирует снять в аннексированном Россией Крыму фильм с участием французских и российских актеров. Как сообщает «РИА Крым», об этом он рассказал на пресс-конференции в Симферополе.

Лента будет сниматься в жанре криминальной комедии. Сценарий к комедии написал его брат Биби Насери, работавший с Люком Бессоном.

"У нас есть сильный проект, сценарий уже готов. Это будет юмористическая история про любовь, гангстеров и полицию. В этом фильме будет три большие роли: две женские и одна мужская. Эти роли мы хотим отдать российским актерам", – сказал Насери.

Кроме того, в фильме сыграют французские актеры Матье Кассовиц («Валериан и город тысячи планет»), Жерар Дармон («Астерикс и Обеликс»), Филипп Лелюш ( «Хочешь или нет?»), а также партнер Насери по фильму «Такси» Фредерик Дифенталь.

Напомним, Сами Насери прибыл в Крым 30 сентября для участия в международном «Форуме Мира» в Ялте. За сознательное нарушение государственной границы Украины и визит в оккупированный Крым сайт «Миротворец» внес его в свою базу.