Звезда «Школы» сыграла сироту в новом сериале на «1+1»

Сегодня в 20:15 на телеканале «1+1» состоится премьера четырехсерийной мелодрамы «Родственные связи». Интересно, что на роль в этом проекте актриса «Школы» Ирина Кудашова попала, самостоятельно записав видеопробы.
«Когда меня позвали на пробы в проект "Родственные связи", я находилась на учебе в университете и не могла приехать лично, поэтому записала самопробы: видео, в котором коротко рассказываю о себе и читаю монолог», – поясняет актриса. Она добавляет, что была рада поработать на съемочной площадке с Сергеем Фроловым – звездой «Тайного дневника Симоны Петлюры» и одним из своих любимых актеров.
Некоторые сцены «Родственных связей» снимались около настоящего детдома, и его воспитанники, игравшие в массовке, узнавали Ирину и спрашивали ее, когда начнется новый сезон «Школы».
Героиня Ирины по имени Светлана – воспитанница детского дома, которой в своих личных целях манипулируют взрослые. Главная героиня сериала – Мария – спасает юную подопечную, потому что сама выросла в аналогичных обстоятельствах.
Производством «Родственных связей» занималась компания Star Media. Мелодрама снята по сценарию Ирэн Роздобудько режиссером Владимиром Харченко-Куликовским. Роли исполнили Ольга Арнтгольц, Алиса Лукшина, Ольга Когут, Даниил Мирешкин и другие.
Премьера новинки состоится 2 ноября в 20:15 на канале «1+1».