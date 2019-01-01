ТЕЛЕКРИТИКА

Звезда «Школы» сыграла сироту в новом сериале на «1+1»

Культура

Сегодня в 20:15 на телеканале «1+1» состоится премьера четырехсерийной мелодрамы «Родственные связи». Интересно, что на роль в этом проекте актриса «Школы» Ирина Кудашова попала, самостоятельно записав видеопробы.


«Когда меня позвали на пробы в проект "Родственные связи", я находилась на учебе в университете и не могла приехать лично, поэтому записала самопробы: видео, в котором коротко рассказываю о себе и читаю монолог», – поясняет актриса. Она добавляет, что была рада поработать на съемочной площадке с Сергеем Фроловым – звездой «Тайного дневника Симоны Петлюры» и одним из своих любимых актеров.

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Фото: пресс-служба «1+1»

Некоторые сцены «Родственных связей» снимались около настоящего детдома, и его воспитанники, игравшие в массовке, узнавали Ирину и спрашивали ее, когда начнется новый сезон «Школы».

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Фото: пресс-служба «1+1»

Героиня Ирины по имени Светлана – воспитанница детского дома, которой в своих личных целях манипулируют взрослые. Главная героиня сериала – Мария – спасает юную подопечную, потому что сама выросла в аналогичных обстоятельствах.

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Фото: пресс-служба «1+1»

Производством «Родственных связей» занималась компания Star Media. Мелодрама снята по сценарию Ирэн Роздобудько режиссером Владимиром Харченко-Куликовским. Роли исполнили Ольга Арнтгольц, Алиса Лукшина, Ольга Когут, Даниил Мирешкин и другие.

Премьера новинки состоится 2 ноября в 20:15 на канале «1+1».

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