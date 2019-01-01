Звезда «Школы» сыграла сироту в новом сериале на «1+1»

«Когда меня позвали на пробы в проект "Родственные связи", я находилась на учебе в университете и не могла приехать лично, поэтому записала самопробы: видео, в котором коротко рассказываю о себе и читаю монолог», – поясняет актриса. Она добавляет, что была рада поработать на съемочной площадке с Сергеем Фроловым – звездой «Тайного дневника Симоны Петлюры» и одним из своих любимых актеров.