Звезда сериала «Школа» дал молодым актерам неожиданный совет

Новички часто устраиваются на работу ради профессионального опыта, поэтому закрывают глаза на не совсем комфортные условия работы и низкую заработную плату. Как оказалось, подобная ситуация знакома не только «офисному планктону», но и представителям творческих профессий.

Так, к примеру, красавчик из «Школы» на вопрос журналиста «Что могли бы посоветовать начинающим актерам и людям, желающим освоить актерское искусство?» ответил, что прежде всего нужно любить свою профессию настолько, чтобы психологически быть готовым работать бесплатно.

«Принимайте участие во всех съемках, куда сможете попасть. Будьте ответственны. Не подводите людей. Наблюдайте за съемочным процессом, изучайте его изнутри. Снимайте сами. Если нет возможности учиться в институте, обязательно начните посещать хотя бы театральную студию», – сказал Вакулюк.

И Никита знает, о чем говорит. До роли Александра Игоревича (Алекса), учителя английского языка и сына директора школы в популярном сериале, актер снимался в эпизодических ролях, а начинал вообще с профессии разнорабочего.

«Будьте всегда доброжелательны, обрастайте связями и берегите хорошие отношения, но избегайте негативных людей. Тогда вы будете расти как актер очень быстро, и с каждым разом роли будут становиться интереснее. Все эти советы я даю из личного опыта и опыта других авторитетных кинодеятелей, у которых я учился», – добавил актер.

Напомним, первый сезон сериала «Школа» уже закончился, но осенью этого года на телеэкраны должен выйти второй.