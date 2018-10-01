Зрители смогут сами выбирать концовки сериалов Netflix

5 сезон популярной антологии о взаимодействии человека с технологиями предположительно выйдет в декабре 2018 года. В одном из эпизодов подписчикам Netflix будет предложено выбрать тот или иной ход событий. Как сообщает Bloomberg, компания уже опробовала интерактивную систему на детских передачах – например, во время просмотра мультфильма Puss in Book можно выбрать следующего противника для драчливого кота.

«Этот новый тип нарратива может усложнить производство продукции и оформление сделок. В то время как традиционный фильм обычно основывается на 100-страничном сценарии, двухчасовой интерактивный экспириенс нуждается в более объемной стратегии, которая охватывает все возможные ходы. Сценаристам и продюсерам еще придется оценить, как дополнительные требования скажутся на их зарплатах», – пишет издание.