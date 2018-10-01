ТЕЛЕКРИТИКА

Зрители смогут сами выбирать концовки сериалов Netflix

Культура

Символично, что внедрить интерактивный элемент в свои шоу компания планирует, начиная с одного из новых эпизодов «Черного зеркала».


5 сезон популярной антологии о взаимодействии человека с технологиями предположительно выйдет в декабре 2018 года. В одном из эпизодов подписчикам Netflix будет предложено выбрать тот или иной ход событий. Как сообщает Bloomberg, компания уже опробовала интерактивную систему на детских передачах – например, во время просмотра мультфильма Puss in Book можно выбрать следующего противника для драчливого кота.

«Этот новый тип нарратива может усложнить производство продукции и оформление сделок. В то время как традиционный фильм обычно основывается на 100-страничном сценарии, двухчасовой интерактивный экспириенс нуждается в более объемной стратегии, которая охватывает все возможные ходы. Сценаристам и продюсерам еще придется оценить, как дополнительные требования скажутся на их зарплатах», – пишет издание.

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Если же речь идет всего лишь о двух-трех альтернативных концовках, то задача видится не такой сложной. В конце концов, этот прием используется еще с 60-х, когда легендарный режиссер Уильям Касл предлагал зрителям в кинотеатрах проголосовать за «жестокий» или «снисходительный» исход своего фильма ужасов «Сардоникус».

Напомним, что на днях было опубликовано исследование под названием «Вооружая хейтеров: “Последние джедаи” и стратегическая политизация поп-культуры посредством манипуляции в соцсетях», которое доказало, что в кампанию по очернению «Звездных войн» вмешались русские тролли.

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