«Золотую малину» получил фильм о Хиллари Клинтон

В Лос-Анжелесе состоялась 37-я церемония вручения премии худшему фильму года «Золотой малины», которая по традиции проводится накануне церемонии «Оскара».Главный приз достался документальной картине «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии» режиссера Динеша Д'Cоузы, сообщает «Русская служба BBC».

Этот фильм также победил еще в трех категориях: «Худший исполнитель главной роли» - Д'Соуза, сыгравший самого себя; «Худшая режиссура» - Д'Cоуза и Брюс Скули, а также «Худшая актриса» - Бекки Тернер, сыгравшая Хиллари Клинтон, не произнеся в фильме ни одного слова.

«Америка Хиллари» - это критический взгляд на Демократическую партию США. В частности, Динеш Д'Cоуза обвиняет демократов в связях с Ку-клукс-кланом. Режиссер назвал «Золотые малины» своему фильму "жалкой местью тех, кто проиграл". "Люди все еще бесятся по поводу 8-го ноября (день президентских выборов в США. - Ред.), и частично это голосование - это опосредованная злоба на Трампа", - считает он.

В категории «Худший римейк, приквел, сиквел или «сдиралово» одержал победу «Бэтмен против Супермена». Он же победил и в категории «Худший сценарий».

Напомним, малобюджетная картина «Америка Хиллари» вышла в прокат в июле 2016 года, ее кассовые сборы составили $13 млн.

Обладателем «Оскара» в номинации «Лучший фильм» в этом году стал «Лунный свет». Имена победителей в других номинациях можно узнать здесь.