«Золота дзиґа» пополнилась еще четырьмя номинациями

"С середины ноября Украинская киноакадемия начинает прием фильмов. В этом году мы ожидаем интригу в конкурсе Второй национальной кинопремии, ведь с начала 2017 года на широких экранах появилось уже 15 украинских фильмов, и еще 20 лент выйдут в прокат до конца года. Эти цифры значительно больше по сравнению с прошлым годом", – отмечает исполнительный директор киноакадемии Анна Мачух.

Кроме того, теперь по инициативе главы правления Украинской киноакадемии Михаила Ильенко фильмы ждут новые условия участия в конкурсе: ленты, которые подаются не на государственном языке, должны быть дублированы, озвучены или сопровождены субтитрами на украинском языке; участвовать в конкурсе смогут только полнометражные игровые фильмы, которые были в украинском прокате не менее недели.