«Золота дзиґа» пополнилась еще четырьмя номинациями

Украинская киноакадемия добавила в перечень номинаций национальной кинопремии «Золота дзиґа» категории «Лучший художник из грима», «Лучший художник по костюмам», «Лучший звукорежиссер».
Кроме того, сообщается на сайте киноакадемии, будет вручаться приз зрительских симпатий. А в номинации «Лучший фильм», кроме полнометражных игровых, соревноваться будут и полнометражные документальные и анимационные ленты.
"С середины ноября Украинская киноакадемия начинает прием фильмов. В этом году мы ожидаем интригу в конкурсе Второй национальной кинопремии, ведь с начала 2017 года на широких экранах появилось уже 15 украинских фильмов, и еще 20 лент выйдут в прокат до конца года. Эти цифры значительно больше по сравнению с прошлым годом", – отмечает исполнительный директор киноакадемии Анна Мачух.
Кроме того, теперь по инициативе главы правления Украинской киноакадемии Михаила Ильенко фильмы ждут новые условия участия в конкурсе: ленты, которые подаются не на государственном языке, должны быть дублированы, озвучены или сопровождены субтитрами на украинском языке; участвовать в конкурсе смогут только полнометражные игровые фильмы, которые были в украинском прокате не менее недели.
Напомним, что прием заявок на участие в конкурсе продлится с 15 ноября до 15 января, а сама церемония вручения наград кинопремии состоится 19 апреля.
Фото: uafilmacademy.org