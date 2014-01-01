Знаменитый немецкий фильм «Подлодка» станет мини-сериалом

Австрийский режиссер Андреас Прохаска замахнулся на святое: в марте постановщик начинает производство восьмисерийного мини-сериала «Подлодка». Фильм станет сиквелом одноименного немецкого хита 1981 года с Юргеном Прохновым в главной роли, номинированным на шесть премий «Оскар». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Постановщик считается восходящей «звездой» немецкого кино. Монтажер «Забавных игр» Михаэля Ханеке, на ТВ Прохаска работал как режиссер популярных сериалов «Комиссар Рекс» и «Криминальный отдел», а его драматический вестерн 2014 года «Темная долина» с Сэмом Райли в главной роли пользовался в Германии огромным успехом и заслужил в общей сложности восемь кинопремий.