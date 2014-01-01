Знаменитый немецкий фильм «Подлодка» станет мини-сериалом

Австрийский режиссер Андреас Прохаска замахнулся на святое: в марте постановщик начинает производство восьмисерийного мини-сериала «Подлодка». Фильм станет сиквелом одноименного немецкого хита 1981 года с Юргеном Прохновым в главной роли, номинированным на шесть премий «Оскар». Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Постановщик считается восходящей «звездой» немецкого кино. Монтажер «Забавных игр» Михаэля Ханеке, на ТВ Прохаска работал как режиссер популярных сериалов «Комиссар Рекс» и «Криминальный отдел», а его драматический вестерн 2014 года «Темная долина» с Сэмом Райли в главной роли пользовался в Германии огромным успехом и заслужил в общей сложности восемь кинопремий.
Сообщается, что мини-сериал станет сиквелом классической антивоенной ленты Вольфганга Петерсона – что звучит довольно странно, потому что в оригинальной картине 1981 года почти все главные герои погибают в конце. Сам Прохаска поделился с журналистами, что делает ставку на «сильные женские персонажи», и что помимо традиционных съемок внутри подводной лодки, которые создавали уникальную атмосферу напряжения и клаустрофобии в оригинальном фильме 1981 года, одной из главных сюжетных линий мини-сериала станет тема антинацисткого сопротивления.
Сюжет новой "Подводной лодки" составит 25 миллионов евро, производство – Sky Deutschland.