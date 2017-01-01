Журналисты разгадали тайну даты старта нового сезона «Черного зеркала»

По мнению редакции, таким образом создатели сериала зашифровали дату премьеры нового, вот уже четвертого по счету сезона, запланированной на декабрь.

"Сериал «Черное зеркало» славится своими необычными сюжетами, демонстрирующими пагубное влияние технологий на общество. Дата выхода четвертого сезона была неизвестна, но официальный твиттер-аккаунт, кажется, раскрыл ее. Причем довольно любопытным образом", – сообщает портал.

Напомним, что сатирический сериал Чарли Брукнера – кривое зеркало современного общества, в котором люди становятся все более зависимыми от компьютерных технологий, с первого же эпизода стал событием. Вот уже шестой год каждый новый сезон антологии (включая рождественский выпуск 2014 года) вызывает самое пристальное внимание зрителей и критиков.