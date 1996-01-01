ТЕЛЕКРИТИКА

«Жовтень» покажет «Иней», «Кроткую» и «Квадрат» в рамках Дня арт-кино Европы

Культура

В столичном кинотеатре «Жовтень» 15 октября, параллельно с другими европейскими киноплощадками, пройдет День арт-кино Европы, призванный популяризировать европейское кино и деятельность кинотеатров артхаусного типа.

Как сообщает пресс-служба украинского кинотеатра, в рамках мероприятия «Жовтень» покажет фильмы «Кроткая» Сергея Лозницы, «Борг против Макинроя» Януса Меца Педерсена, «Иней» Шарунаса Бартаса с Ванессой Паради о войне на Донбассе, «Леди Макбет» Уильяма Олдройда, «Квадрат» Рубена Эстлунда (удостоился «Золотой пальмовой ветви») и «Изи» Андреа Маньяни.

Кроме того, сборником Oscar Shorts будет представлен европейский короткий метр.

Подробную информацию о фильмах, полной программе показов и расписании сеансов кинотеатр обещает предоставить в ближайшее время.

Как известно, День арт-кино Европы – культурное мероприятие, инициированное Международной конфедерацией артхаусных кинотеатров (CICAE, это сеть национальных кинематографических союзов, независимых кинотеатров, кинофестивалей и дистрибьюторов) в партнерстве с ассоциацией Europa Cinemas (ведущая сеть кинотеатров (977), ориентированная на европейские фильмы). 

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