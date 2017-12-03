ТЕЛЕКРИТИКА

Жители Нью-Йорка призывают Метрополитен-музей убрать оскорбительную картину

Культура

Вокруг картины «Мечтающая Тереза» знаменитого французского художника ХХ века Бальтюса (Бальтазара Клоссовски) разгорается скандал.

Предприниматель Миа Меррил создала петицию, которая призывает один из крупнейших в мире художественных музеев Метрополитен убрать с экспозиции картину, которая "романтизирует вуайеризм".

"Художник этой картины, Бальтюс, отметил увлечение пубертатными девочками, и эта картина, несомненно, романтизирует сексуализацию ребенка. Учитывая нынешний климат вокруг сексуальных домогательств... Метрополитен-музей романтизирует вуайеризм и объективацию детей", — говорится в петиции.

На данный момент петиция собрала около 8000 голосов. При этом ее автор утверждает, что ее волнует исключительно одна картина. Миа Меррил предлагает музею выставить любое другое произведение, которое относится к тому же временному периоду.

"В конечном счете, это небольшая просьба, с учетом того, насколько обширна коллекция произведений искусства... насколько картина является откровенно сексуальной, а также с учетом текущих новостных заголовков, в которых подчеркивается проблема, связанная со здоровьем и общественной безопасностью женщин", — говорится в петиции.

Однако Метрополитен-музей отказался выполнять скромную просьбу Миа, пишет New York Post. Пресс-секретарь музея Кен Вайн сообщил:

"Ситуации, подобные этой, создают возможность для дискуссии, а визуальное искусство – одно из самых важных средств, которое у нас есть для размышлений о прошлом и настоящем"

Художник Бальтазар Клоссовски родился в 1908 году в Париже. В 1930-х он вошел в кружок сюрреалистов, сблизившись с такими творцами мировой культуры, как Пабло Пикассо, Антонен Арто, Альберто Джакометти и Жан Кокто. Бальтюс умер в 2001 году на 92 году жизни.

«Мечтающая Тереза» является лишь одной из целой серии картин, посвященных пробуждающейся женственности. Художнику позировала проживающая по соседству 12-летняя девочка Тереза Бланшар.

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«Тереза». Фото: wikiart.org

Бальтюс изображал детей в расслабленных позах и домашней обстановке, словно застигнутых врасплох. Интересно, что художника часто обвиняли в чрезмерной откровенности картин и при жизни, однако можно ли усмотреть в них пропаганду вуайеризма и сексуальную объективацию детей, и тем более сравнивать с текущими скандалами с сексуальными домогательствами?

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«Дети». Фото: wikiart.org

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«Терпение». Фото: wikiart.org

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«Золотые годы». Фото: wikiart.org

Главное фото: wikiart.org

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