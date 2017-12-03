Жители Нью-Йорка призывают Метрополитен-музей убрать оскорбительную картину

Художник Бальтазар Клоссовски родился в 1908 году в Париже. В 1930-х он вошел в кружок сюрреалистов, сблизившись с такими творцами мировой культуры, как Пабло Пикассо, Антонен Арто, Альберто Джакометти и Жан Кокто. Бальтюс умер в 2001 году на 92 году жизни.

«Мечтающая Тереза» является лишь одной из целой серии картин, посвященных пробуждающейся женственности. Художнику позировала проживающая по соседству 12-летняя девочка Тереза Бланшар.