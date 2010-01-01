Жан Рено снялся в фильме «Полина», финансируемом Госкино

Заключительными сценами семейного фэнтези «Полина», совместного производства Украины, Бельгии и Франции, стали эпизоды с участием французского актера Жана Рено, сообщает пресс-служба компании «Артхаус Трафик».

"Мне было приятно стать частью «украинского приключения», которым стал фильм-фэнтези «Полина» благодаря моим друзьям – режиссеру Олиасу Барко и оператору Тьерри Арбогасту. И я был рад познакомиться и поработать с молодой украинской актрисой Полиной Печененко", - говорит актер.

Фильм «Полина» рассказывает об 11-летней девочке, которая ничего не знает о своем прошлом и родителях. Она живет в доме с теткой и двоюродным братом, которые тайно планируют избавиться от нее в ее день рождения, чтобы получить таинственное наследство – киностудию. Полине удается бежать, и она отправляется в путешествие - на поиски правды о своей семье.

Режиссер, автор сценария и со-продюсер ленты - Олиас Барко, которые являетсяпризером Каннского фестиваля (приз Недели критики за короткометражный фильм Poubelles, 1994) и обладателем премии Marc'Aurelio d’Oro за лучший фильм Римского международного кинофестиваля - картина «Убей меня, пожалуйста», 2010. Оператором-постановщиком выступил Тьерри Арбогаст («Люси», «Леон», «Пятый Элемент», «Жанна д’Арк», «Валериан и город тысячи планет»).