Зеленский, Ступка, Сумская: Cut Insight назвало самых популярных актеров Украины

Издание о кинематографе Cut Insight составило список самых популярных киноактеров Украины.

Он включает украинских актеров, которые неоднократно появлялись в кинотеатральных фильмах за последние пять лет - с 2013 по 2017 включительно. При этом, уточняет издание, во внимание брались только те, кто снимался в главной роли и исполнял роль второго плана.

Таким образом, в список вошли 15 актеров:

Владимир Зеленский («Любовь в большом городе 3» (2013), «8 новых свиданий» (2015), «8 лучших свиданий» (2016) и «Слуга народа 2» (2016)).

Станислав Боклан («Поводырь» (2014), «Незламна» (2015), «Слуга народу 2» (2016) и «Правило боя» (2017)).

Роман Луцкий («Братья. Последняя исповедь» (2014), «Параджанов» (2014), «Теперь я буду любить тебя» (2015) и «Сторожевая застава» (2017)).

Владимир Горянский («Волшебные истории: Эликсир доброты» (2013), «Трубач» (2014), «Плен» (2015) и «Сказка старого мельника» (2017)).

Олег Мосийчук («Братья. Последняя исповедь» (2014) и «Стремглав» (2017)).

Катерина Молчанова («Моя русалка, моя Лорелей» (2013), «Моя бабушка Фанни Каплан» (2016); возможно, «Уровень черного» (2017)).

Дмитрий Ступка («Тени незабытых предков» (2013), «Киевский торт» (2014), #SELFIEPARTY (2016) и «Правило боя» (2017)).

Ольга Сумская («Иван Сила» (2013), «Тени незабытых предков» (2013), «Киевский торт» (2014) и «Теперь я буду любить тебя» (2015)).

Богдан Юсипчук («Тени незабытых предков» (2013), «Синевир» (2014), «Полет золотой мушки» (2015) и «Чунгул» (2016)).

Дмитрий Линартович («Тотктопрошелсквозьогонь» (2013), «Затерянный город» (2015), «Гетман» (2015) и «Осенние воспоминания» (2016)).

Остап Ступка («Бабай (2014)», «Плен» (2015), «Урожай дьявола» (2017) и «Сказка старого мельника» (2017)).

Николай Береза («Братья. Последняя исповедь» (2014) и «Красный» (2017)).

Владислав Никитюк («Тени незабытых предков» (2013) и «Правило боя» (2017)).

Александр Кобзарь («Поводырь» (2014) и «Восемь» (2016)).

Яна Новикова («Племя» (2014) и «Полина» (2017)).

О том, как будет развиваться кинопроизводство в Украине, смотрите в интервью Александра Ткаченко программе «Сніданок з 1+1»: