Зеленский, Балаян и Лященко вошли в правление Украинской киноакадемии

В состав правления Украинской киноакадемии вошли 15 кинематографистов. Всего же на голосование, которое проходило с 20 по 22 марта, было выдвинуто 130 кандидатур, сообщается на ее сайте.

Таким образом, в состав правления вошли: продюсер «Пронто Фильм» Максим Асадчий, режиссер и сценарист Роман Балаян, оператор Сергей Борденюк, режиссер документального кино Сергей Буковский, режиссер Валентин Васянович, киновед Владимир Войтенко, директор кинотеатра «Жовтень» Людмила Горделадзе, продюсер Ирина Заря, актер, продюсер и шоумен Владимир Зеленский, режиссер Михаил Ильенко, продюсер Сергей Лавренюк, директор «Медиа Группы Украина» Евгений Лященко, актер и режиссер Анатолий Матешко, генеральный продюсер Star Media Юрий Минзянов, режиссер, продюсер и сценарист Дмитрий Томашпольский.

Сегодня, 24 марта, члены правления киноакадемии приступают к голосованию за формирование шорт-листа номинантов Первой национальной кинопремии «Золота дзиґа».

Напомним, торжественная церемония вручения наград Первой национальной кинопремии состоится 20 апреля.

Фото: Максим Лисовой