Завтра выйдет ребут популярного ситкома о журналистах: там тоже шутят над Трампом

27 сентября на телеканале CBS выйдет 11 сезон обновленного мультикамерного ситкома «Мерфи Браун» о ведущей новостей вымышленного шоу FYI. Последняя серия старого образца вышла в эфир еще в 1998 году.

До выхода ситкома телеканал предоставил американским критикам три серии, и, естественно, рецензии не обошлись без сравнений с недавним ребутом комедийного сериала «Розанна», который преждевременно отменили из-за расистских твитов исполнительницы главной роли. «Новая "Мерфи Браун" выглядит гораздо удачнее новой "Розанны", которая застряла между комедией и политической пропагандой. И учитывая то, как пятикратная лауреатка "Эмми" Кэндис Берген (исполнительница роли Мерфи Браун. – Ред.) ведет себя в соцсетях – через свой Instagram @bergenbags она, к примеру, продает расписанные вручную сумки Louis Vuitton для благотворительности, – можно не бояться, что возрождению сериала помешают параноидальные расистские твиты», – пишет критик Vanity Fair.