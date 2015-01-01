Завтра выйдет финальный сезон сериала «Без обязательств»

Если отказаться от здорового 8-часового сна, закрыть план по просмотру можно будет за один день: все серии 4 сезона популярного драмеди выйдут 31 июля.
Премьера сериала «Без обязательств» (Casual) состоялась в августе 2015 года на Hulu. Три первых сезона шоу о разведенной Валери (Микаэла Уоткинс), живущей со своей дочерью (Тара Линн Барр) и братом (Томми Дьюи) стабильно удерживали на RottenTomatoes рейтинг 80-90%, что для комедийного сериала о кризисе среднего возраста весьма впечатляюще.
В трейлере 4 сезона, который станет для сериала завершающим, главная героиня по-прежнему пытается пробовать что-то новое: она рисует портреты, играет на ударных, бегает по утрам и даже, по-видимому, обзаводится «умной колонкой». Но и пьет в одиночестве – куда же без этого.
Нас также ждет продолжение сюжетных линий, интригующе оборвавшихся в конце 3 сезона. Как поступит Алекс, узнавший, что Рэй беременна от него после пьяной интрижки? И станет ли Валери возвращать дочь, сбежавшую в Сакраменто к свой хиппующей бабушке? 31 июля на все вопросы будут даны ответы – если, конечно, Hulu не придерживает до лучших времен новость о спин-оффе – но это маловероятно.
Напомним, что на днях программный директор HBO Кейси Блойс рассказал о планах канала после завершения «Игры престолов».