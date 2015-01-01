Завтра выйдет финальный сезон сериала «Без обязательств»

Премьера сериала «Без обязательств» (Casual) состоялась в августе 2015 года на Hulu. Три первых сезона шоу о разведенной Валери (Микаэла Уоткинс), живущей со своей дочерью (Тара Линн Барр) и братом (Томми Дьюи) стабильно удерживали на RottenTomatoes рейтинг 80-90%, что для комедийного сериала о кризисе среднего возраста весьма впечатляюще.

В трейлере 4 сезона, который станет для сериала завершающим, главная героиня по-прежнему пытается пробовать что-то новое: она рисует портреты, играет на ударных, бегает по утрам и даже, по-видимому, обзаводится «умной колонкой». Но и пьет в одиночестве – куда же без этого.