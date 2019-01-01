ТЕЛЕКРИТИКА

Завтра создатель «Карточного домика» попробует отправить Шона Пенна на Марс

Культура

14 сентября на канале Hulu выйдет сериал «Первые» (The First) с Шоном Пенном, Наташей Макэлхон, Лизой Гэй Хэмилтон и Одедом Фером.


Шона Пенна бросает из крайности в крайность: недавно он написал один из худших (по общему признанию критиков) романов в истории литературы, а теперь улетает на Марс. Правда, пока только в роли колониста Тома Хэгерти, за миссией которого будет следить новый сериал британско-американского производства. Создатель «Первых» Бо Уиллимон наиболее известен как шоураннер «Карточного домика», так что вряд ли нас ждет одинокий сезон с линейным сюжетом «приготовился – полетел – вернулся».

Остается лишь надеяться, что Пенн не скрывает, подобно Кевину Спейси, никаких грязных секретов помимо своего литературного таланта, и столь многообещающее шоу не отменят после пилотного сезона.

Напомним также, что критики высоко оценили Райана Гослинга в роли астронавта Нила Армстронга в новом фильме Дэмьена Шазелла.

Статьи по теме

Главное в разделе

Культура

Почему нельзя пропустить фильм «Человек, который убил Дон Кихота»

Культура

Стало известно, кто поборется за «иностранный» «Оскар»

Популярное на Телекритике



Дуся

Скандал на паркете: Леся Никитюк закрыла рот Владу Яме в шоу «Танці з зірками»

Дуся

«Кухар влюбилась в Иракли»: на судью «Танців з зірками» ополчились зрители

Дуся

Пропавшая с экранов певица возвращается в шоу-бизнес через «Х-Фактор»

Культура

Почему нельзя пропустить фильм «Человек, который убил Дон Кихота»