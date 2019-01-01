Завтра создатель «Карточного домика» попробует отправить Шона Пенна на Марс

14 сентября на канале Hulu выйдет сериал «Первые» (The First) с Шоном Пенном, Наташей Макэлхон, Лизой Гэй Хэмилтон и Одедом Фером.
Шона Пенна бросает из крайности в крайность: недавно он написал один из худших (по общему признанию критиков) романов в истории литературы, а теперь улетает на Марс. Правда, пока только в роли колониста Тома Хэгерти, за миссией которого будет следить новый сериал британско-американского производства. Создатель «Первых» Бо Уиллимон наиболее известен как шоураннер «Карточного домика», так что вряд ли нас ждет одинокий сезон с линейным сюжетом «приготовился – полетел – вернулся».
Остается лишь надеяться, что Пенн не скрывает, подобно Кевину Спейси, никаких грязных секретов помимо своего литературного таланта, и столь многообещающее шоу не отменят после пилотного сезона.
Напомним также, что критики высоко оценили Райана Гослинга в роли астронавта Нила Армстронга в новом фильме Дэмьена Шазелла.