Завтра создатель «Карточного домика» попробует отправить Шона Пенна на Марс

Остается лишь надеяться, что Пенн не скрывает, подобно Кевину Спейси, никаких грязных секретов помимо своего литературного таланта, и столь многообещающее шоу не отменят после пилотного сезона.

Напомним также, что критики высоко оценили Райана Гослинга в роли астронавта Нила Армстронга в новом фильме Дэмьена Шазелла.