Завтра Netflix устроит зрителям «Закат цивилизации»

«Мы здесь не первые» – гласит слоган нового триллера в обойме Netflix. Конечно, вы здесь не первые: еще не успел остыть труп последнего сезона «Колонии», а на BBC уже клепают новую экранизацию «Войны миров» – короче, без инопланетян с имперскими замашками в будущем телесезоне никуда.

Синопсис Extinction («Закат цивилизации») прямолинеен донельзя: никаких тебе плотоядных Скарлетт Йоханссон на диете из земных мужчин или благородных спасителей человеческой цивилизации, вынуждающих мировых лидеров сплотиться на фоне неожиданного прибытия. Всего лишь честные старомодные инопланетяне в своих старомодных инопланетных челноках.