Завтра Netflix устроит зрителям «Закат цивилизации»

27 июля на стриминговом сервисе состоится премьера научно-фантастического триллера Extinction.
«Мы здесь не первые» – гласит слоган нового триллера в обойме Netflix. Конечно, вы здесь не первые: еще не успел остыть труп последнего сезона «Колонии», а на BBC уже клепают новую экранизацию «Войны миров» – короче, без инопланетян с имперскими замашками в будущем телесезоне никуда.
Синопсис Extinction («Закат цивилизации») прямолинеен донельзя: никаких тебе плотоядных Скарлетт Йоханссон на диете из земных мужчин или благородных спасителей человеческой цивилизации, вынуждающих мировых лидеров сплотиться на фоне неожиданного прибытия. Всего лишь честные старомодные инопланетяне в своих старомодных инопланетных челноках.
Пикантности сюжету добавляет то, что простому отцу семейства в исполнении Майкла Пеньи (Луис из «Человека-муравья») начинают сниться вещие сны. Мы и без такой суперспособности можем предсказать, что «Закат цивилизации» будет середняком – но не исключено, что крепким середняком.
Напомним также, что 27 июля на Netflix выйдет 6 сезон популярного шоу о женской тюрьме «Оранжевый – хит сезона»; а поскольку в планах есть еще и седьмой, стоит поближе присмотреться к новичкам.