Завершились съемки вестерна «Червоный» по книге Андрея Кокотюхи

Съемочный период фильма «Червоный» по книге украинского писателя Андрея Кокотюхи завершен. Об этом рассказал в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK глава Госкино Филипп Ильенко, сообщает пресс-служба канала.

"Мы посмотрели и приняли как завершенный фильм «Червоный» по роману писателя Андрея Кокотюхи. Этот фильм станет важной премьерой следующего года. Эта лента о том, как воины УПА, попавшие в лагерь ГУЛАГа, поднимают там восстание", - сказал Ильенко.По его словам, это заявка на предъявление нового украинского киногероя, который "будет не плакать, а бороться".

Глава Госкино выразил надежду, что фильм выйдет в прокат в начале 2017 года.

Кроме того, добавил он, сейчас при поддержке Госкино снимается 40 полнометражных игровых фильмов. "И это также вызов, потому что многие режиссеры впервые снимают полнометражные ленты. Мы надеемся, что в следующем году мы покажем нашим зрителям первый украинский фантастический фильм в стиле фэнтези, а также - фильм ужасов", - отметил Ильенко.

Напомним, при поддержке Госкино в Украине сейчас снимается более 100 фильмов. Это и игровые полнометражные ленты, и документальные, и короткометражные.

О том, как снимался сериал «Столетие Якова» по сценарию Андрея Кокотюхи, смотрите в сюжете «Сніданку з 1+1»: