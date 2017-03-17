Завершились съемки украинского фильма «Полина» с Жаном Рено

Госкино посмотрело завершенный производством полнометражный художественный фильм «Полина», произведенный в копродукции Украины (компания «Кінороб» при поддержке Госкино), Бельгии и Франции (Wild Tribe Films).

Как сообщает пресс-служба ведомства, семейное фэнтези «Полина» рассказывает об 11-летней девочке, которая ничего не знает о своем прошлом и судьбе родителей. Она живет в доме со злой тетей и двоюродным братом, которые планируют избавиться от нее в ее День рождения, чтобы получить наследство – киностудию. Полине удается бежать и отправиться в волшебное путешествие на поиски правды о своей семье.

Съемки ленты проходили в Киеве на киностудии Film.ua. Онаснята на украинском, английском и французском языках и полностью дублированный на украинском.

В украинский прокат фильм выйдет в 2018 году.

Напомним, проект «Полины» стал одним из победителей Восьмого питчинга Госкино и получил госфинансирование в размере 10,8 млн грн, что составляет 20% от сметной стоимости производства.

В фильме снялись известные французские актеры Жан Рено, Виржини Ледуайен и Эдуард Бэр, украинский силач Василий Вирастюк и белорусская актриса Яна Новикова («Племя»). Главную роль исполнила украинка Полина Печененко. Композитором фильма является Дмитрий Шуров.

Фото: stb.ua