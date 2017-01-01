Зачем смотреть сиквел Kingsman

Сегодня на экраны выходит «Kingsman. Золотое кольцо» Мэттью Вона, который продолжает издеваться над шпионским жанром, попутно поднимая жанр кинокомикса на новую высоту.
В ближайшие дни будет сломано немало виртуальных копий в спорах, какой фильм удался Вону лучше: оригинальный Kingsman или сиквел, но какая, в сущности, разница?
Изобретательная, совершенно анархическая, оскорбительная, но при этом невероятно смешная экранизация графических романов Марка Миллара и Дэйва Гиббонса, пародирующая британские фильмы и сериалы шестидесятых годов – кстати говоря, сами по себе достаточно идиотские, два года назад справедливо удостоилась форменного фейерверка похвал.
Вопреки ревизионистам жанра наподобие Дэвида Литча с его «Атомной блондинкой» или пуристам вроде Зака Снайдера и Роберто Родригеса (которые снимают своих «Хранителей» и «Города грехов» дословно, выстраивая кадр точь-в-точь, как во фрейме) умница и талантище Мэттью Вон понимает, что искусство графического романа куда ближе анимации, чем художественному кино. А значит, на экране окончательно стираются грани условного и достоверного – причем без малейшего ущерба для вашего чувства прекрасного.
Очевидно, что сиквел должен был превзойти первый фильм: и по хамству, и по динамике, и по количеству звезд на квадратный метр кадра. И, разумеется, по своей феерической глупости.
Так, собственно, и получилось.
На смену смертоносным ногам-лезвиям Софии Бутеллы пришли механические псы со сверлами вместо зубов (цитата настолько циничная и смешная, что ничего другого не остается, смеемся). Боевые сцены, как будто снятые одним кадром, с постоянно движущейся камерой, окончательно отменяют скучные законы гравитации. Звезды? Хо-хо. Даже если великие Джефф Бриджес и Джулианна Мур просто отрабатывают в «Золотом кольце» свои гонорары, то очаровательно и со вкусом. Педро Паскаль – ну просто вылитый Берт Рейнольдс в молодые годы, а Элтон Джон резвится в кадре так отчаянно, будто его камео не только первое, но и последнее.
Что касается глупости, то «Золотое кольцо» – по-хорошему глупое кино, запретный плод идиотизма, не замутненного излишними смыслами, кроме желания авторов как следует развлечь своего зрителя, вернуть его в детство. Да так, чтобы зритель забыл за эти два часа двадцать минут обо всем на свете. Неважно, от чего у вас перехватывало дыхание в школьные годы чудесные: от пятой копии боевика «со Шварцем» в подвальном видеосалоне или от кинокомиксов, как у молодого поколения кинозрителей. Главное – «Золотое кольцо» дает прекрасный шанс расслабиться и получить свои два с половиной часа чистого зрительского удовольствия. Ваш внутренний подросток вам только спасибо за это скажет. Как говорится, запомните этот твит.
И да, масса юмора в диалогах (как и в оригинальной части, шутки преимущественно сортирного толка), особенно потешного в украинском дубляже. Так что не пропустите в прокате.