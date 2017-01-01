Зачем смотреть сиквел Kingsman

В ближайшие дни будет сломано немало виртуальных копий в спорах, какой фильм удался Вону лучше: оригинальный Kingsman или сиквел, но какая, в сущности, разница?

Изобретательная, совершенно анархическая, оскорбительная, но при этом невероятно смешная экранизация графических романов Марка Миллара и Дэйва Гиббонса, пародирующая британские фильмы и сериалы шестидесятых годов – кстати говоря, сами по себе достаточно идиотские, два года назад справедливо удостоилась форменного фейерверка похвал.

Вопреки ревизионистам жанра наподобие Дэвида Литча с его «Атомной блондинкой» или пуристам вроде Зака Снайдера и Роберто Родригеса (которые снимают своих «Хранителей» и «Города грехов» дословно, выстраивая кадр точь-в-точь, как во фрейме) умница и талантище Мэттью Вон понимает, что искусство графического романа куда ближе анимации, чем художественному кино. А значит, на экране окончательно стираются грани условного и достоверного – причем без малейшего ущерба для вашего чувства прекрасного.

Очевидно, что сиквел должен был превзойти первый фильм: и по хамству, и по динамике, и по количеству звезд на квадратный метр кадра. И, разумеется, по своей феерической глупости.

Так, собственно, и получилось.