Зачем смотреть сиквел «Бегущего по лезвию»

И было отчего – за исключением «Кинг конга», ни одна попытка снова заработать на голливудской классике не удалась именно с творческой точки зрения: начиная приквелами «Звездных войн» от самого Джорджа Лукаса и заканчивая совсем необязательным римейком «Робокопа», из которого тщательно вычистили всю сатиру и старое доброе ультранасилие. Что поделать, когда бухгалтеры щелкают своими калькуляторами, музы молчат.

Масла в огонь подливали трейлеры, откровенно пугавшие банальщиной самого дурного толка: спасение мира и все такое прочее. И хотя режиссер Дени Вильнев снял такие удивительные фильмы, как «Враг» и «Прибытие» – причем «Прибытие» стал едва ли не лучшим НФ-фильмом за последние годы, все равно было тревожно.

Но даже столь приятные волнения оказались напрасными: и Дени Вильнев, и сценарист Майкл Грин (вспомните его любопытную адаптацию «Американских богов» и сценарий «Логана», на котором не плакали только самые законченные циники) подошли к продолжению истории о роботе, которому снится, что он человек, со всем трепетом и любовью истинных поклонников.