Зачем смотреть сиквел «Бегущего по лезвию»

Сегодня в прокат вышла одна из наиболее ожидаемых премьер этого года – сиквел классики научно-фантастического кино, стилеобразующего шедевра 1982 года «Бегущий по лезвию». «Телекритика» посмотрела фильм «Бегущий по лезвию-2049» одной из первых.
И было отчего – за исключением «Кинг конга», ни одна попытка снова заработать на голливудской классике не удалась именно с творческой точки зрения: начиная приквелами «Звездных войн» от самого Джорджа Лукаса и заканчивая совсем необязательным римейком «Робокопа», из которого тщательно вычистили всю сатиру и старое доброе ультранасилие. Что поделать, когда бухгалтеры щелкают своими калькуляторами, музы молчат.
Масла в огонь подливали трейлеры, откровенно пугавшие банальщиной самого дурного толка: спасение мира и все такое прочее. И хотя режиссер Дени Вильнев снял такие удивительные фильмы, как «Враг» и «Прибытие» – причем «Прибытие» стал едва ли не лучшим НФ-фильмом за последние годы, все равно было тревожно.
Но даже столь приятные волнения оказались напрасными: и Дени Вильнев, и сценарист Майкл Грин (вспомните его любопытную адаптацию «Американских богов» и сценарий «Логана», на котором не плакали только самые законченные циники) подошли к продолжению истории о роботе, которому снится, что он человек, со всем трепетом и любовью истинных поклонников.
Все визуальные идеи из фильма Риддли Скотта не только старательно воссозданы на экране, но еще и развиты с учетом того, что новая история разворачивается спустя тридцать после того, как Декарт с Рэйчел пытались убежать от самих себя.
Надо признать, что проделанная работа производит сильное впечатление: Вильнев и Грин не просто перенесли события оригинального фильма на три десятка лет вперед, они продумали историю этого мира до мелочей. А погружение в муторную, затянутую смогом вселенную «Бегущего по лезвию», где всегда идет дождь и где человек человеку репликант, удалось авторам просто блестяще – эффект присутствия невероятный. Разумеется, для пущего эффекта фильм стоит смотреть в кинотеатрах IMAX.
Что касается сюжета, то здесь авторы также вышли из непростой ситуации с достоинством: согласитесь, приключения Декарта спустя тридцать лет – это довольно пошло. Пускай найденный сюжетный ход и не отличается особой фантазией, он получился довольно изящным. Вильневу вообще удается удачно сочетать фантастику с мелодрамой.
Но если сравнить «Бегущего по лезвию-2049» с оригиналом, то легко понять, почему фантастические фильмы последнего десятилетия, при всех визуальных достоинствах, так и не смогли приблизиться к классике фантастического кино.
Кинофантастика лишилась, с одной стороны, философского бэкграунда, а с другой – из нее ушли тайна, недосказанность, составлявшие значительную часть обаяния лучших фантастических фильмов прошлого, будь это «Космическая одиссея» Кубрика или «Бразилия» Гиллиама. Представьте себе «Новую надежду», в которой долго и подробно объясняется предыстория противостояния Империи и суть учения Джедаев – и вы получите на выходе первых три приквела «Звездных войн». Все, что не высказывалось напрямую в кадре, предполагалось додумать самим зрителям, и это было прекрасно – каждый из нас снимал свой фильм в собственной голове.
Современное фантастическое кино слишком рассудочно, слишком старается упорядочить и объяснить: вспомните тот же «Интерстеллар» Кристофера Нолана, замерший в одном шаге от дословного пересказа книжек Стивена Хокинга.
В сиквеле Вильнева точно также все объясняется, все однозначно и, к сожалению, предсказуемо. Это не хорошо и не плохо, это примета времени. (Опять же, легко понять продюсеров: оригинальный фильм, вообще-то, с треском прокалился в прокате.) А с позиций сегодняшнего дня «Бегущий по лезвию-2049» – пока что один из лучших фантастических фильмов года и очередная высота, взятая Дени Вильневом. Остается теперь дождаться его интерпретации «Дюны».