Зачем смотреть сериал «Большой куш» по мотивам фильма Гая Риччи

16 марта на канале Crackle можно будет увидеть все десять эпизодов сериала «Большой куш», основанном на одноименном фильме Гая Риччи 2000 года.
Как и «Фарго», «Большой куш» снят по мотивам и представляет собой отдельную историю, но с хорошо узнаваемой атмосферой.
Из фильма в сериал перекочевала компания друзей, промышляющих мелким мошенничеством: отпрыск знатного рода Чарли Кавендиш (Руперт Гринт), мелкий аферист Альберт Хилл в исполнении Люка Паскуалино и начинающий боксер Билли Айерс по прозвищу Fuckin (Люсьен Лависконт). Сугубо мужскую компанию из оригинального фильма разбавила Стефани Леонидас, играющая подружку Кавендиша. Троица находит грузовик с украденным золотом – и дальше начинается веселая и циничная чехарда, в которую оказывается втянут весь местный криминалитет.
Как в оригинальном фильме, не обошлось без хасидов и боксерских боев. Остается вопрос, удались ли авторам нового сериала искрометные и очень смешные диалоги, которыми так славился фильм Гая Риччи: список цитат на «Викицитатнике» растянулся на длинную-предлинную страницу, а такие перлы, как «никогда не следует недооценивать предсказуемость тупизны», давно ушли в народ. Но даже если судить по двум двухминутным трейлерам, сериал обещает быть динамичным и очень смешным.
Мало того: шоураннер Алекс Де Ракофф пообещал, что ограбление будет в каждой из десяти серий.
В одном из интервью Алекс де Ракофф признался, что получил благословение от постановщика оригинального фильма, но с одним условием: «Чтобы это было так же, блин, хорошо». «С тех пор я неустанно работал над тем, чтобы сериал получился настолько же хорошим, как и оригинальный фильм», – признался сценарист и продюсер «Большого куша».
О самом Алексе Де Ракофф известно не сказать, чтобы много. Он большой друг Гая Риччи – по крайней мере, они дружили двадцатилетними и вместе начали снимать в середине девяностых музыкальные видеоклипы, имея на двоих 8-миллиметровую камеру и тысячу фунтов. Несмотря на фамилию, которая звучит подозрительно знакомо для нашего слуха, Де Ракофф не является потомком выходцев из Российской Империи, его отец – коренной лондонец с итальянскими корнями.
После двух полнометражных фильмов, снятых в Англии, Де Ракофф перебирается в Америку, где работает в индустрии компьютерных игр. (Кроме прочего, писал сценарий игрушки Need For Speed: The Run от Electronic Arts.) В 2013 году вернулся в Лондон, где издавал детские книжки и трудился креативным директором в компании Jagex – крупнейшем независимом разработчике и издателе игр в Великобритании.
Каким образом он стал шоураннером «Большого куша», история умалчивает, но без знакомства с Гаем Риччи явно не обошлось.
История, рассказанная в сериале, частично основана на реальных событиях. Когда 25 ноября 1983 года в лондонском аэропорту Хитроу шестеро налетчиков «взяли» склад компании Brinks Mat, это ограбление стало одним из наиболее резонансных преступлений в истории бандитской Великобритании.
Начиналось все довольно смешно: один из грабителей проспал и опоздал на место встречи, а когда его дождались подельники, оказалось, что на складе вместе ожидаемых трех миллионов фунтов хранится три тонны золотых слитков. (Ну, перепутал наводчик, с кем не бывает.)
Как ни надорвались шестеро «братков» во главе с Мики МакЭвоем, пока загрузили более шести тысяч слитков в 76 ящиках в грузовичок – история умалчивает, но бросить часть добычи явно не позволила жадность. А зря, потому что дальше шутки закончились: в последующих разборках по поводу дележа и сбыта краденного полегло два десятка бандитов, а сам МакЭвой получил 25 лет.
Так как ему такая перспектива явно не улыбалась, МакЭвой решил пойти на сделку со следствием и предложил возместить короне часть украденного золота в обмен на то, что срок скостят. Правда, не учел жадности своих подельников, которые успели прикарманить его долю. В результате суд обязал его возместить государству 27,5 миллионов. Как говорится, не фарт.
По этой истории, достойной таланта Гая Риччи, был снят в 1992 году телевизионный фильм «Золото глупцов» с Шоном Бином в главной роли. А вот теперь – сериал.
Кстати говоря, героям «Большого куша», как и банде МакЭвоя, приходилось переплавлять слитки. Но если персонажи Руперта Грина и Люка Паскулиано пытались продать арабским толстосумам золотую ванну, то их прототипы ограничились поддельными золотыми монетами.
В отличие от Дэниэла Редклиффа, который не только активно снимается, но еще изо всех сил пытается отойти от надоевшего образа Гарри Поттера, появляясь на экране то в роли Аллена Гинзберга (при этом совершенно не стесняясь гомосексуальных сцен), а то и вовсе покойника, Руперт Гринт стал заложником одной роли. Увы, рыжий дружок волшебника в круглых очках стал для Гринта чем-то вроде магического проклятия – все эти годы актеру фантастически не везло на новые фильмы.
Между тем, в CBGB он мастерски перевоплотился в музыканта культовой рок-группы Dead Boys Читу Хрома и неплохо показал себя «В белом плену». И вот, наконец-то долгожданная главная роль, да еще и в таком громком проекте.
Сам Гринт рассказал, что образ молодого мошенника-аристократа Чарли Кавендиша, он «снял», ни много ни мало, с принца Гарри Уэльского. Так вот ты какой, тонкий английский юмор.
Злые языки говорят, что оригинальный фильм Гая Риччи получил признание в Америке только после переиздания на DVD, куда были вшиты английские субтитры: дело в том, что персонажи «Большого куша» говорят на кокни – дичайшем лондонском диалекте.
Брэду Питту, который очень хотел сыграть в новом фильме Гая Риччи, но при этом никак не мог изобразить кокни, в итоге пришлось сыграть пэйви, ирландского рома, которые в русском переводе самым причудливым образом стали цыганами. Впрочем, его героя без субтитров тоже непросто понять.
Судя по трейлерам, герои сериала тоже общаются на кокни с характерными тягучими гласными, так что разобрать их речь можно только через два слова на третье. Но Алекс Де Ракофф пообещал, что сериал выйдет с субтитрами.
А что, отличный способ выучиться говорить, как коренной обитатель лондонского аналога Троещины.
Маски свиней, которые используют грабители в сериале – дань уважения фильму Стенли Кубрика «Убийство». Классический фильм-ограбление стал первой картиной в этом специфическом жанре, когда на экране подробно показывается подготовка к преступлению, само ограбление дается с точки зрения всех персонажей-грабителей, причем с хронологической точностью, а затем вся затея начинает расползаться по швам.
Кроме того, «Убийство» стало первым фильмом, когда грабители надевали гротескные клоунские маски. Выглядит это, надо сказать, и комично, и в то же время жутковато. (Кстати, о трудностях перевода: одно из значений названия Killing – «сорвать большой куш».)
Но не будем забывать, что шоураннер сериала имеет солидный опыт съемок музыкальных клипов. Свое первое видео If I Was Your Man Де Ракофф снял для группы Aswad еще в 1995 году, а до этого они с лепшим другом Гаем Риччи сутки напролет просиживали в местном баре и взахлеб смотрели МТV. В похожей маске свиньи часто выступал на сцене и снимался в клипах лидер группы Primus Лес Клейпул, которым многие из нас тоже восхищались в девяностые, так что нельзя не умилиться такому оммажу далеким счастливым денькам молодости.
Да и вообще, скажем честно: мы ждем сериал «Большой куш» не в последнюю очередь потому, что росли на этом фильме, как и на других фильмах Гая Риччи и Тарантино. Де Ракофф очень хорошо понимает чувства фанатов, поэтому пообещал, что его сериал максимально сохранит анархический, непочтительный и очень смешной дух оригинала.
Получилось или нет – мы увидим уже послезавтра.