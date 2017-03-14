Зачем смотреть сериал «Большой куш» по мотивам фильма Гая Риччи

Как и «Фарго», «Большой куш» снят по мотивам и представляет собой отдельную историю, но с хорошо узнаваемой атмосферой.

Из фильма в сериал перекочевала компания друзей, промышляющих мелким мошенничеством: отпрыск знатного рода Чарли Кавендиш (Руперт Гринт), мелкий аферист Альберт Хилл в исполнении Люка Паскуалино и начинающий боксер Билли Айерс по прозвищу Fuckin (Люсьен Лависконт). Сугубо мужскую компанию из оригинального фильма разбавила Стефани Леонидас, играющая подружку Кавендиша. Троица находит грузовик с украденным золотом – и дальше начинается веселая и циничная чехарда, в которую оказывается втянут весь местный криминалитет.

Как в оригинальном фильме, не обошлось без хасидов и боксерских боев. Остается вопрос, удались ли авторам нового сериала искрометные и очень смешные диалоги, которыми так славился фильм Гая Риччи: список цитат на «Викицитатнике» растянулся на длинную-предлинную страницу, а такие перлы, как «никогда не следует недооценивать предсказуемость тупизны», давно ушли в народ. Но даже если судить по двум двухминутным трейлерам, сериал обещает быть динамичным и очень смешным.

Мало того: шоураннер Алекс Де Ракофф пообещал, что ограбление будет в каждой из десяти серий.