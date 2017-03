Зачем смотреть сериал «Большой куш» по мотивам фильма Гая Риччи

После двух полнометражных фильмов, снятых в Англии, Де Ракофф перебирается в Америку, где работает в индустрии компьютерных игр. (Кроме прочего, писал сценарий игрушки Need For Speed: The Run от Electronic Arts.) В 2013 году вернулся в Лондон, где издавал детские книжки и трудился креативным директором в компании Jagex – крупнейшем независимом разработчике и издателе игр в Великобритании.

Каким образом он стал шоураннером «Большого куша», история умалчивает, но без знакомства с Гаем Риччи явно не обошлось.