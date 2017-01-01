Зачем смотреть новый фильм Кристофера Нолана

В основу сценария лег драматичный эпизод мая 1940 года, когда полмиллиона британских, французских и бельгийских солдат оказались отрезанными на узкой прибрежной полосе, где их в упор расстреливала авиация нацистов. Для спасения армии был мобилизован английский гражданский флот – яхты, катера, буксиры, рыболовецкие судна. Причем с помощью, как сейчас сказали бы, волонтеров удалось спасти почти половину эвакуированных солдат из 350 тысяч бойцов, которых удалось доставить на британский берег. Если бы этого не произошло, вполне возможно, что «Человек в высоком замке» в той или иной степени стал бы реальностью.

Фильм начинается без предисловий, и уже с первой минуты «Дюнкерка» кажется, что расстреливают не британских солдат, которые заблудились на улочках одноименного города в поисках питьевой воды, а зрителей. Дальше сцена, как в лучшем романе Ремарка: солдат обувает ботинки, снятые с другого, убитого, солдата. В финальной сцене на прибрежной полосе песка, где похоронили босого бойца, горит самолет, подожженный пилотом – символичнее некуда.