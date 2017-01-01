Зачем смотреть новый фильм Кристофера Нолана

Сегодня на украинские экраны вышла зрелищная военная драма от одного из наиболее интересных режиссеров артбастеров – «умных» блокбастеров.
В основу сценария лег драматичный эпизод мая 1940 года, когда полмиллиона британских, французских и бельгийских солдат оказались отрезанными на узкой прибрежной полосе, где их в упор расстреливала авиация нацистов. Для спасения армии был мобилизован английский гражданский флот – яхты, катера, буксиры, рыболовецкие судна. Причем с помощью, как сейчас сказали бы, волонтеров удалось спасти почти половину эвакуированных солдат из 350 тысяч бойцов, которых удалось доставить на британский берег. Если бы этого не произошло, вполне возможно, что «Человек в высоком замке» в той или иной степени стал бы реальностью.
Фильм начинается без предисловий, и уже с первой минуты «Дюнкерка» кажется, что расстреливают не британских солдат, которые заблудились на улочках одноименного города в поисках питьевой воды, а зрителей. Дальше сцена, как в лучшем романе Ремарка: солдат обувает ботинки, снятые с другого, убитого, солдата. В финальной сцене на прибрежной полосе песка, где похоронили босого бойца, горит самолет, подожженный пилотом – символичнее некуда.
Но все не так однозначно. В британскую форму переодевается французский солдат, чтобы эвакуироваться с берега смерти раньше своих соотечественников, а британского аса берут в плен немецкие солдаты. Новый фильм Нолана точно так же неоднозначен.
Полтора часа мы следим за тем, как проходит спасательная операция (получившая кодовое название «Динамо»), как будто мы смотрим реконструкцию событий для документального телефильма – только стоимостью $150 млн, с тысячной массовкой, авиацией, настоящими кораблями и правдоподобными спецэффектами.
Можно, конечно же, сказать, что Нолан перекраивает кинематограф под себя, отказываясь ради динамизма и зрелищности от традиционной драматургии. Ведь, за исключением джентльмена-яхтсмена, у героев фильма нет истории, нет характеров, а значит, в фильме нет и людей, есть персонажи-функции: британский ас, ряженый французский солдат, контуженный английский солдат, простой парень из народа, положивший свой живот за родину. Эти четыре линии Нолан с обманчивым блеском фокусника из фильма «Престиж» сводит воедино под тиканье секундомера – вот и весь сценарий.
С другой стороны, метафора получилась сильной: по берегу мечутся обезличенные люди, перепуганная до смерти молодежь, которую просто-напросто согнали на убой. В финале, оказавшись в разлитом мазуте, солдаты окончательно лишаются лиц. Но остается открытым вопрос, что такое война для Нолана: кровавая бойня (традиционный для киноискусства гуманистический взгляд) или чистая поэзия высокобюджетного кино – уж слишком он любуется изящными сражениями истребителей, баржами в рассветном солнце, стройными рядами солдат, эффектными взрывами, тонущими кораблями.
А когда напоследок слышишь историческую речь Черчилля («Мы будем сражаться на пляжах, взлетных полосах, на улицах и на полях»), вспоминаешь, что Нолан, вообще-то, по происхождению британец, Don’t Take Coffee, Take Tea, My Dear. Фильм о торжестве британского духа, снятый за 150 млн американских денег и наверняка награжденный следующей весной «Оскаром», а то и не одним, выглядит забавной культурной провокацией. Любопытно, что об этом скажут ценители кинокриптологии, рассматривающие блокбастеры в политическом аспекте.
Очевидно, столкнувшись с тем, что история предыдущего фильма «Интерстеллар» напоминает не сценарий, а наживо сшитые выдержки из научно-популярных статей, а «лобовые» эмоциональные сцены (наподобие сцены с героем Мэттью Макконехи, плачущим в камеру под тревожный эмбиент Ханса Циммера) вызывают не сопереживание, а раздражение, в новом амбициозном проекте Нолан максимально сконцентрировался на том, в чем по-настоящему хорош.
В результате получился страшный, зрелищный, масштабный, наполненный саспенсом и драматизмом фильм об ужасах войны и британском национальном характере, из которого самым парадоксальным образом исключили все эмоциональное и человеческое. Как ни странно, у Нолана получилось: такой взгляд на военное кино создает мощный катарсический эффект с отчетливым привкусом пацифизма. Смотреть – непременно. И обязательно в IMAХ.