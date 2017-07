Зачем смотреть новый фильм Кристофера Нолана

С другой стороны, метафора получилась сильной: по берегу мечутся обезличенные люди, перепуганная до смерти молодежь, которую просто-напросто согнали на убой. В финале, оказавшись в разлитом мазуте, солдаты окончательно лишаются лиц. Но остается открытым вопрос, что такое война для Нолана: кровавая бойня (традиционный для киноискусства гуманистический взгляд) или чистая поэзия высокобюджетного кино – уж слишком он любуется изящными сражениями истребителей, баржами в рассветном солнце, стройными рядами солдат, эффектными взрывами, тонущими кораблями.

А когда напоследок слышишь историческую речь Черчилля («Мы будем сражаться на пляжах, взлетных полосах, на улицах и на полях»), вспоминаешь, что Нолан, вообще-то, по происхождению британец, Don’t Take Coffee, Take Tea, My Dear. Фильм о торжестве британского духа, снятый за 150 млн американских денег и наверняка награжденный следующей весной «Оскаром», а то и не одним, выглядит забавной культурной провокацией. Любопытно, что об этом скажут ценители кинокриптологии, рассматривающие блокбастеры в политическом аспекте.