Зачем смотреть фильм «Припутни»

На экраны страны вышли «Припутни» – один из самых важных украинских фильмов на сегодняшний момент. «Телекритика» попробовала сформулировать, в чем именно.
Авторский подзаголовок «Припутней» – «Житейская комедия», фильм оправдывает на все 200 с лишком процентов: житейского тут хоть ложкой хлебай. Чего только стоит таксист – это просто живой памятник всем украинским водителям такси. Комедия смешная, сам смеялся искренне и не раз. Но при этом «Припутни» – очень недобрая комедия.
Предыдущая работа Аркадия Непиталюка – короткометражка «Кровянка», показала, что режиссер Аркадий Непиталюк не только имеет добродушный и благожелательный вид, но еще, по-видимому, сам по себе очень добрый человек. Да, в кадре была разруха: и умирающая деревня с покосившимися хатами, и пресловутая разруха в головах. Но также была и надежда на молодое поколение, внутренне свободное от этой разрухи. А кроме того, и что самое важное, была искренняя любовь к людям.
В «Припутнях» все намного жестче и куда безысходнее. Во-первых, нет никакой надежды на молодежь, а значит, нет никакого будущего. Единственный молодой обитатель Припутней глух и нем, а внучка старшего школьного возраста не только тупа, но еще и лишена главной добродетели матери и бабки – она ленива. Вокруг мрак, тлен и безысходность, из которой режиссер умудряется высекать искры чернейшего юмора. Откровенно говоря, к финалу смех становится, скорее, нервным. Уродливые лица с золотыми зубами на крупных планах. Семейные скандалы как формат досуга. Алкоголизм. Немотивированное насилие. В самом деле, какое тут будущее, сплошная карма.
Во-вторых, сформулировав диагноз деревне, режиссер Аркадий Непиталюк своим фильмом попутно совершил жертвоприношение священной коровы украинского кино. Все же лучшие образцы украинского поэтического кино так или иначе идеализировали село. По сути, «Припутни» в пух и прах разделались с украинским поэтическим кино, которое на данный момент устарело как эстетически, так и морально. Со смехом и матюками, под «ВВ» и Бетховена «Припутни» расчищают место для создания нового культурного мифа, который обязан прийти на смену поэтическому кинематографу.
Кстати, о матюках – и это будет третий важный пункт. Фильм легализировал естественную речь людей в текущей языковой ситуации, включая мат. Законодательство ставит перед украинскими сценаристами очень интересные творческие задачи, и «Припутни», который позиционировался как первый фильм, снятый на суржике, с языковой задачей справился на отлично.
Конечно же, у этого фильма хватает недостатков. Например, лично мне показался сыроватым сценарий: роуд-муви – это всегда путешествие не столько в пространстве, сколько путешествие души, что скорее подразумевается, чем показано. (Как и подразумевается финал в «Кровянке», который остается за кадром.) Также мне не хватило бэкграунда героев. Но о недостатках говорить почему-то не хочется. И не потому, что уважаемый продюсер фильма болезненно реагирует на критику. А потому, что сумма достоинств «Припутней» перевешивает недостатки. Фильм талантливый. Смешной. Дерзкий. И главное: автор фильма (а «Припутни» это именно авторский фильм) четко понимал, что он, собственно, хотел сказать своей лентой и для чего. А такое, к сожалению, случается не часто.