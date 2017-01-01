Зачем смотреть фильм «Припутни»

Авторский подзаголовок «Припутней» – «Житейская комедия», фильм оправдывает на все 200 с лишком процентов: житейского тут хоть ложкой хлебай. Чего только стоит таксист – это просто живой памятник всем украинским водителям такси. Комедия смешная, сам смеялся искренне и не раз. Но при этом «Припутни» – очень недобрая комедия.

Предыдущая работа Аркадия Непиталюка – короткометражка «Кровянка», показала, что режиссер Аркадий Непиталюк не только имеет добродушный и благожелательный вид, но еще, по-видимому, сам по себе очень добрый человек. Да, в кадре была разруха: и умирающая деревня с покосившимися хатами, и пресловутая разруха в головах. Но также была и надежда на молодое поколение, внутренне свободное от этой разрухи. А кроме того, и что самое важное, была искренняя любовь к людям.

В «Припутнях» все намного жестче и куда безысходнее. Во-первых, нет никакой надежды на молодежь, а значит, нет никакого будущего. Единственный молодой обитатель Припутней глух и нем, а внучка старшего школьного возраста не только тупа, но еще и лишена главной добродетели матери и бабки – она ленива. Вокруг мрак, тлен и безысходность, из которой режиссер умудряется высекать искры чернейшего юмора. Откровенно говоря, к финалу смех становится, скорее, нервным. Уродливые лица с золотыми зубами на крупных планах. Семейные скандалы как формат досуга. Алкоголизм. Немотивированное насилие. В самом деле, какое тут будущее, сплошная карма.