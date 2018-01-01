Зачем нужно смотреть новый сериал с Джимом Керри

Сработавшись на сериале с продюсером и сценаристом Дэвидом Холстейном, для нового проекта Керри пригласил такого тяжеловеса, как Мишель Гондри. Гениальный клипмейкер, создавший незабываемые ролики на песни Бьорк, Radiohead и Massive Attack, в кино Гондри так и не смог повторить успех своих лучших работ «Вечное сияние чистого разума» и «Наука сна». Его экранизацию «Пены дней» Бориса Виана, которая обещала стать маленьким шедевром, погубил неудачный кастинг. А последняя на данный момент картина, удручающе несмешная подростковая комедия «Микроб и бензин» (2015), откровенно поставила в тупик. Если судить по пилотной серии «Шучу», то режиссеру, похоже на то, удалось обрести второе дыхание на телевидении.

«Шучу» рассказывает историю грустного клоуна Джеффа, популярного ведущего детской передачи «Шоу мистера Пикклза», который переживает экзистенциальный кризис. Смерть ребенка – что особенно больно для человека, который всю свою жизнь, по сути, посвятил чужим детям, распад семьи и разочарование в своей работе погружают этого бесконечно доброго, открытого людям и где-то даже наивного человека, так и не испорченного успехом, в состояние глубокой депрессии, совершенно не свойственной его мировосприятию.

Голливудский ветеран Френк Ланджелла, сыгравший множество ролей в кино и на телевидении, в диапазоне от Остапа Бендера до Ричарда Никсона, играет отца главного героя, а по совместительству продюсера его шоу. Великолепная Кэтрин Кинер, украсившая собой перехваленный фильм Джордана Пила «Прочь», в «Шучу» отвечает за роль эксцентричной сестры Джеффа, которая также участвует в шоу мистера Пикклза. И отец, и сестра, и бывшая супруга в исполнении Джуди Грир («Человек-муравей и Оса», где она также играла бывшую супругу главного героя), все они пытаются удержать Джеффа в рамках, но куда все это приведет, пока не совсем понятно: в первом эпизоде до развития действия еще не дошло, Гондри ограничился расстановкой фигур на доске.