Зачем нужно смотреть новый сериал с Джимом Керри

Мишель Гондри и Джим Керри отважно решили рискнуть войти дважды в ту же реку – полтора десятилетия тому их совместный проект «Вечное сияние чистого разума» казался откровением, а сегодня стал современной классикой. Получится ли подобный фокус с сериалом «Шучу» (Kidding)? Покажет время. Пока что пилотный выпуск выше всяких похвал.
Спустя 15 лет Джим Керри решил вернуться на телевидение, но подбирался к новому многосерийному шоу исподволь. Сперва он выступил продюсером сериала «Умираю со смеху», посвященного лос-анджелесской стендап-сцене семидесятых – сам Керри острил во время оно в передаче Джонни Карсона Tonight Show и на подмостках клуба Comedy Store, в веселой компании Дэвида Леттермана, Робина Уильямса и Джо Пископо. (Причем за неимением собственного угла ему приходилось ночевать в гардеробной клуба.) Сериал удался: на данный момент вышло два полных сезона.
Сработавшись на сериале с продюсером и сценаристом Дэвидом Холстейном, для нового проекта Керри пригласил такого тяжеловеса, как Мишель Гондри. Гениальный клипмейкер, создавший незабываемые ролики на песни Бьорк, Radiohead и Massive Attack, в кино Гондри так и не смог повторить успех своих лучших работ «Вечное сияние чистого разума» и «Наука сна». Его экранизацию «Пены дней» Бориса Виана, которая обещала стать маленьким шедевром, погубил неудачный кастинг. А последняя на данный момент картина, удручающе несмешная подростковая комедия «Микроб и бензин» (2015), откровенно поставила в тупик. Если судить по пилотной серии «Шучу», то режиссеру, похоже на то, удалось обрести второе дыхание на телевидении.
«Шучу» рассказывает историю грустного клоуна Джеффа, популярного ведущего детской передачи «Шоу мистера Пикклза», который переживает экзистенциальный кризис. Смерть ребенка – что особенно больно для человека, который всю свою жизнь, по сути, посвятил чужим детям, распад семьи и разочарование в своей работе погружают этого бесконечно доброго, открытого людям и где-то даже наивного человека, так и не испорченного успехом, в состояние глубокой депрессии, совершенно не свойственной его мировосприятию.
Голливудский ветеран Френк Ланджелла, сыгравший множество ролей в кино и на телевидении, в диапазоне от Остапа Бендера до Ричарда Никсона, играет отца главного героя, а по совместительству продюсера его шоу. Великолепная Кэтрин Кинер, украсившая собой перехваленный фильм Джордана Пила «Прочь», в «Шучу» отвечает за роль эксцентричной сестры Джеффа, которая также участвует в шоу мистера Пикклза. И отец, и сестра, и бывшая супруга в исполнении Джуди Грир («Человек-муравей и Оса», где она также играла бывшую супругу главного героя), все они пытаются удержать Джеффа в рамках, но куда все это приведет, пока не совсем понятно: в первом эпизоде до развития действия еще не дошло, Гондри ограничился расстановкой фигур на доске.
Необходимо отметить, что это совершенно недетское кино выстроено на крайне странном контрасте. С одной стороны, никогда еще мы не видели Джима Керри таким растерянным, нежным и добрым – даже в «Вечном сиянии». Но с другой стороны, меланхолический тон повествования, щемящая печаль в глазах Кэрри – тоска по сыну, которого он потерял в автокатастрофе, сюрреалистический юмор сцен бэкстейджа детской передачи про мистера Пикклза (здесь легко узнается манера, в которой Гондри поставил свою «Науку сна»), самым странным образом сочетается с грубыми, а порою откровенно вульгарными гэгами. Чего только стоит однополый секс двух актеров внутри костюма лошадки, в которой они в свободное от этого самого однополого секса время снимаются в детском шоу.
Впрочем, вкус к специфическому чувству юмора Гондри показал еще в «Микробе и бензине», но странное дело – в сериале «Шучу» вульгарные сцены не отталкивают, а создают особый сюрреалистический эффект. Смешать грязь и элегию в одном кадре таким образом, чтобы не вызвать у зрителя отторжения, под силу только настоящим мастерам. Джим Керри уже не раз показывал себя тонким драматически актером, так что очень любопытно, как будет развиваться характер его героя в следующих девяти эпизодах сериала. Согласно информации на imdb, вопреки распространенной практике Гондри снял как режиссер все десять серий, а не только пилот. Так что есть надежда, что и следующие эпизоды окажутся, как минимум, не слабее.
При этом удивляет довольно низкая оценка сериала зрителями: на том же портале imdb «Шучу» удостоился всего лишь 6,6 баллов. В те же самые 6,6 баллов неизвестные энтузиасты оценили отечественного «Бобота» – якобы детский фантастический фильм, который способен нанести детской неокрепшей психике ощутимый вред. Добрый мистер Пикклз определенно негодует.
Для коллажа были использованы кадры:
https://www.youtube.com/watch?v=jS6Gt76e_NA
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