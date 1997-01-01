За что «запикали» речь Фрэнсис Макдорманд на «Золотом глобусе»

Фрэнсис Макдорманд получила «Золотой глобус» в номинации «Лучшая актриса в драматическом фильме». Выйдя на сцену, она произнесла вдохновляющую речь, которую, однако, во время трансляции несколько раз прерывали характерными «бипами» цензора. В Twitter этот курьез не прошел незамеченным.
«Если вы смотрели телетрансляцию, то могли подумать, что телевизор барахлит – так часто ее "запикивали"», – пишет Popsugar. Когда в сеть выложили не подвергшуюся цензуре версию речи, пользователи окончательно пришли в замешательство: несмотря на то, что актриса говорила в своем – немного хулиганском – стиле, ни одного матерного слова она себе не позволила.
«Я постараюсь сказать покороче, потому что мы сидим здесь давно, и пора бы уже перейти к текиле, – начала Макдорманд. – Всех дам из моей категории (имелись в виду проигравшие ей в категории «Лучшая актриса» Джессика Честейн, Салли Хокинс, Мэрил Стрип и Мишель Уилльямс, – ред.) я угощаю! Спасибо Ассоциации иностранной прессы в Голливуде – встречая их, я до сих пор до конца не понимаю, кто эти люди, но все последние 35 лет я рада их видеть. И давайте признаем: им удалось избрать президента-женщину!»
В дальнейшей речи актрисы случайные слова перекрывались характерным «бипом». Пользователи Twitter сразу предположили, что редакторы канала ждали от Макдорманд нецензурных выражений, когда она произносила невинные Fox и shift. «Они и правда только что запикали Fox searchlight, потому что подумали, что она скажет f*ck?» – написала актриса Шалайя Эванс.
Цензоры пропустили момент, когда актриса действительно произнесла в прямом эфире слово «дерьмо», зато тут же убрали упоминание «коктейля Молотова». «Я как-то умудрилась метнуть "коктейль Молотова" из одного здания в другое через улицу с двухсторонним движением», – говорила актриса.
Макдорманд получила «Золотой глобус» за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Кроме того, за свою карьеру она дважды удостаивалась «Премии Гильдии киноактеров США», а в 1997 году получила «Оскар» за роль в фильме «Фарго».
Фото – NBC