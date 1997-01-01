За что «запикали» речь Фрэнсис Макдорманд на «Золотом глобусе»

«Если вы смотрели телетрансляцию, то могли подумать, что телевизор барахлит – так часто ее "запикивали"», – пишет Popsugar. Когда в сеть выложили не подвергшуюся цензуре версию речи, пользователи окончательно пришли в замешательство: несмотря на то, что актриса говорила в своем – немного хулиганском – стиле, ни одного матерного слова она себе не позволила.

«Я постараюсь сказать покороче, потому что мы сидим здесь давно, и пора бы уже перейти к текиле, – начала Макдорманд. – Всех дам из моей категории (имелись в виду проигравшие ей в категории «Лучшая актриса» Джессика Честейн, Салли Хокинс, Мэрил Стрип и Мишель Уилльямс, – ред.) я угощаю! Спасибо Ассоциации иностранной прессы в Голливуде – встречая их, я до сих пор до конца не понимаю, кто эти люди, но все последние 35 лет я рада их видеть. И давайте признаем: им удалось избрать президента-женщину!»