ЮНЕСКО все же признала неаполитанскую пиццу культурным наследием

Техника приготовления неаполитанской пиццы стала нематериальным культурным наследием человечества, сообщают в ЮНЕСКО.

Неаполитанское искусство пиццайоло − это кулинарная практика, которая состоит из четырех разных фаз, связанных с приготовлением теста и его выпечкой в дровяной печи. По данным организации, сейчас в Неаполе работает 3 тыс. мастеров этой практики, поэтому пиццайоло играет важную роль для обмена опытом между поколениями.

Отметим, Неаполь добивался признания пиццайоло культурным наследием с 2009 года."Итальянское кулинарное и винодельческое наследие находится под надежной защитой. Победа!", − написал в своем Twitter по случаю радостного события министр сельского хозяйства Италии Маурицио Мартина.