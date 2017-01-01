ЮНЕСКО все же признала неаполитанскую пиццу культурным наследием

Техника приготовления неаполитанской пиццы стала нематериальным культурным наследием человечества, сообщают в ЮНЕСКО.
Неаполитанское искусство пиццайоло − это кулинарная практика, которая состоит из четырех разных фаз, связанных с приготовлением теста и его выпечкой в дровяной печи. По данным организации, сейчас в Неаполе работает 3 тыс. мастеров этой практики, поэтому пиццайоло играет важную роль для обмена опытом между поколениями.
Отметим, Неаполь добивался признания пиццайоло культурным наследием с 2009 года."Итальянское кулинарное и винодельческое наследие находится под надежной защитой. Победа!", − написал в своем Twitter по случаю радостного события министр сельского хозяйства Италии Маурицио Мартина.
Кроме неаполитанской пиццы, в список нематериального культурного наследия попали еще 11 объектов. Один из них − казахская игра асык, в которой вместо фишек используются овечьи кости. В ЮНЕСКО считают, что она является хорошей моделью для позитивного сотрудничества, социальной инклюзивности и дружбы.
Также в списке − португальская техника изготовления глиняных фигурок эштремош, немецкое органное мастерство, греческая городская авторская песня ребетика, индийское священное омовение Кумбх Мела (праздник священного кувшина), индонезийское искусство Пиниси (постройка национальных парусных лодок), иранская игра спортивная Шоган (верховая езда, сопровождаемая музыкой и рассказами историй), игре на музыкальном инструменте каманча, ирландская Uilleann Piping (музыкальная практика, в которой особый тип волынки используется для воспроизведения традиционной музыки), кок-бору (традиционная игра на лошадях в Кыргызстане), малавийская кулинарная и «диетическая» традиция Нсима.