Язык ненависти, немного сортирных метафор и бабушки, следящие за Ларсом фон Триером

Чтобы кинокритики помнили, что их тоже есть кому критиковать, к беседе подключился продюсер и кинодистрибьютор Денис Иванов, генеральный директор компании «Артхаус Трафик». Дискуссии в публичном поле он сравнил с первой сценой фильма «Донбасс», в которой журналистка (Олеся Жураковская) выливает ведро экскрементов на голову персонажу-мэру. Иванов подчеркнул, что кинокритикам нужно уделять не меньше, а больше внимания механизмам индустрии, ее кухне, чтобы не обвинять в кассовых провалах фильмы, которые по меркам украинского кино собрали в прокате неплохую сумму.

«Если раньше украинское кино было как ребенок, какашкам которого все радовались, то сейчас это подросток, который обижается на определенные вещи. Точно так же и украинские критики, на мой взгляд, дезориентированы: за последние три года стало выходить очень много украинского кино, и критики не сумели перестроиться», – комментирует Иванов «болезнь роста» отечественной критики. По его мнению, неприемлемо, чтобы пишущие о кино авторы выносили резкие суждения без учета контекста – как в случае с Сергеем Васильевым, прокомментировавшим прокат фильма «Когда падают деревья» Марыси Никитюк словами «"Деревья" тихо упали», в то время как аналогичный кассовый «пшик» переживал «Человек, который убил Дон Кихота» самого Терри Гиллиама.