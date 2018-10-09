Язык ненависти, немного сортирных метафор и бабушки, следящие за Ларсом фон Триером

28 октября в кинотеатре «Жовтень» прошла первая дискуссия в рамках II Киевской недели критики: кинорежиссеры и киножурналисты обсуждали, как их лагерям продуктивно сосуществовать в довольно токсичном на сегодняшний день публичном поле. «Телекритика» не могла остаться в стороне и побывала на мероприятии.
А вот чиновники и самые обидчивые представители киноиндустрии к дискуссии, увы, не присоединились: модератор круглого стола Дарья Бадьер, кажется, была разочарована, что на стороне режиссеров не пожелал выступить Ахтем Сеитаблаев, которого в свое время расстроило сравнение в рецензии «Киборгов» с телесериалами. Более воинственные критики не дождались заместителя главы Госкино Сергея Неретина, с которым регулярно вступают в пикировки на Facebook. Тем не менее, обсуждение вышло эмоциональным и продуктивным.
Режиссер «Припутней» Аркадий Непиталюк оказался одним из немногих представителей индустрии, настроенным позитивно – или, по выражению коллеги Марины Степанской, «мазохистски», – по отношению к критике. «Я чувствую историю успеха фильма, в том числе и прислушиваясь к критикам, потому что они обратили внимание на то, что я наснимал. Их посты и статьи были для меня невероятно полезными: поначалу они вроде бы ранят, жалят, иногда заставляют тебя чувствовать себя куском дерьма, но в итоге дают сориентироваться, в каком ты мире находишься». Решив, по-видимому, до конца быть апологетом критики, Непиталюк продолжил: «Чтобы становиться авторами, нужно жестче к себе относиться. Больше просить, чтобы тебя нагайками били».
«Кинокритика нужна в первую очередь для тех, кто делает, а не для тех, кто смотрит. Это, если хотите, та идеология, которая формирует и меняет комьюнити производителей»
Как и Непиталюк, режиссер фильма «Стремглав» Марина Степанская убеждена, что критики пишут в первую очередь не для рядового зрителя. «Есть такой парень Мохаддан Фатали, который написал книгу "Психология диктатуры". Он вывел интересную закономерность: идеология создается не для масс, а для некой элиты, которая управляет страной, и как только наступает коррозия идеологии в элите, распадается и страна», – рассуждает она. Проведя параллель с кинопроизводством, Степанская пояснила: «Кинокритика нужна в первую очередь для тех, кто делает, а не для тех, кто смотрит. Это, если хотите, та идеология, которая формирует и меняет комьюнити производителей».
Напротив, представителям медиа не всегда хочется, чтобы на их точку зрения влияли оппоненты. Кинокритик Александр Гусев, попавший на днях под перекрестный огонь Сергея Неретина и сценариста фильма «Позывной "Бандерас"» Сергея Дзюбы за скептическое отношение к современному патриотическому кино, честно сказал, что предпочитает не водить дружбы с представителями кинопрома. Редактор раздела «Культура» LB.ua Дарья Бадьер призналась: «Я не хожу на пресс-конференции; разве что в Каннах, зная, что там будет Джим Джармуш. Я стараюсь не вовлекаться эмоционально [в процесс производства]: мы не должны знать, как вы там страдали, нас интересует конечный результат. Я смотрю на то, что в кадре, – то, что вне кадра, мне не интересно».
Чтобы кинокритики помнили, что их тоже есть кому критиковать, к беседе подключился продюсер и кинодистрибьютор Денис Иванов, генеральный директор компании «Артхаус Трафик». Дискуссии в публичном поле он сравнил с первой сценой фильма «Донбасс», в которой журналистка (Олеся Жураковская) выливает ведро экскрементов на голову персонажу-мэру. Иванов подчеркнул, что кинокритикам нужно уделять не меньше, а больше внимания механизмам индустрии, ее кухне, чтобы не обвинять в кассовых провалах фильмы, которые по меркам украинского кино собрали в прокате неплохую сумму.
«Если раньше украинское кино было как ребенок, какашкам которого все радовались, то сейчас это подросток, который обижается на определенные вещи. Точно так же и украинские критики, на мой взгляд, дезориентированы: за последние три года стало выходить очень много украинского кино, и критики не сумели перестроиться», – комментирует Иванов «болезнь роста» отечественной критики. По его мнению, неприемлемо, чтобы пишущие о кино авторы выносили резкие суждения без учета контекста – как в случае с Сергеем Васильевым, прокомментировавшим прокат фильма «Когда падают деревья» Марыси Никитюк словами «"Деревья" тихо упали», в то время как аналогичный кассовый «пшик» переживал «Человек, который убил Дон Кихота» самого Терри Гиллиама.
«Иногда телевизионные съемочные группы ездят на "социалочку" в ЖЭК, а иногда – на премьеры украинских фильмов. И порой даже не идут на сам фильм – "а зачем?"»
При этом почти все присутствовавшие согласились, что как такового профильного медиа, пишущего о кино для широкой аудитории – отечественного аналога журнала «Сеанс», – в Украине все еще нет. Киножурналистка Елена Чиченина, признавшаяся, что при написании своих статей старается занять позицию, близкую к читателям (как правило, настроенным исключительно положительно по отношению к отечественному кинопродукту), добавила: «Нет портала, который хорошо писал бы именно для массового зрителя, а интереснейшие тексты кинокритиков зачастую даже вызывают отторжение – мол, они снобистские». По словам Чичениной, короткие сюжеты о кино на телевидении – это тоже не то.
«Иногда съемочные группы ездят на "социалочку", в ЖЭК, а иногда – на премьеры украинских фильмов. И порой даже не идут на сам фильм – "а зачем?" У них есть пресс-кит, у них есть шаблон, по которому нужно писать об украинском кино. Неимоверная игра актеров! (Фильма, напоминаю, этот человек не видел.) Неимоверный сценарий! И выходит очень неинтересно и пресно – этот сюжет ничего о фильме не объясняет». Напоследок Елена подчеркнула, что запрос на кино и тексты о нем в обществе есть: мол, ей присылают рейтинги, и выясняется, что условным «бабушкам» в аудитории интересен Ларс фон Триер и его новый фильм.
Привести бабушку на «Дом, который построил Джек» вы уже не успеете, зато впереди остаются показы фильмов «Пепельный – самый чистый белый», «Насекомые», «Мэнди» и «Диамантино»: подробнее о них читайте в нашем гиде по программе «Киевской недели критики».