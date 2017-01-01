Ярослав Лодыгин закончил съемки «Ворошиловграда»

Съемки фильма «Ворошиловград» Ярослава Лодыгина по одноименному роману Сергея Жадана завершены. Об этом режиссер сообщил в своем Facebook.

"Если кто сомневался, сегодня (29 сентября. – ТК) в шесть утра фильм по роману «Ворошиловград» был снят.Спасибо всем, кто помог этому случиться, – а это каждый гражданин Украины (на 50%)", – написал он.

Напомним, «Ворошиловград» является победителем Девятого питчинга Госкино. Общий бюджет фильма составляет приблизительно 31 млн грн, из которых 15,5 млн грн – госфинансирование. Съемки ленты стартовали 31 июля, а ее премьера запланирована на осень 2018 года. Главные роли в нем сыграли Олег Москаленко, Владимир Ямненко и Алексей Горбунов.

Ранее в интервью «Телекритике» Ярослав Лодыгин рассказывал о проекте фильма, команде, отношении к Госкино и о том, какой подтекст можно отыскать в романе, послужившем основой для будущей экранизации.

Фото: Facebook-страница фильма