Я – это ты, только сильнее: тизер 3 сезона «Человека в высоком замке»

На фестивале Comic Con в Сан-Диего Amazon объявила, что сериал по мотивам романа Филипа Дика продлен на 4 сезон, а заодно презентовала тизер третьего – из которого следует, что герои смогут встречать самих себя… из параллельных вселенных.
В продолжении сериала пойдет речь об открытии некой аномалии – моста между вселенными, который позволяет путешествовать в альтернативные реальности, где уже знакомые нам персонажи проживают иные судьбы. Так вот чем, оказывается, занимались пресловутые адепты оккультизма в нацистской Германии! Правда, вместо путешествий в духе «Звездных врат» и встреч с добродушными аннунаками, героев «Человека в высоком замке» ждут более насущные проблемы – для них открытие портала может означать последний шанс сопротивления.
«В третьем сезоне сериала "Человек в высоком замке", отмеченного "Эмми", Джулиана Крейн (Алекса Давалос) пытается справиться с выпавшими на ее долю испытаниями после обретения убежища в нейтральной зоне. Понимая, что их судьбы связаны, она сотрудничает с министром Тагоми (Кэри-Хироюки Тагава), чтобы разгадать загадку последних пленок. Тем временем напряжение между Рейхом и Империей растет, и Джо Блейк (Люк Клейнтанк) возвращается из Берлина и отправляется в дипломатическую поездку в Сан-Франциско, где воссоединяется с Джулианой и переживает новый поворот в их отношениях», – гласит официальный синопсис шоу. Выход сериала на Amazon Prime ожидается 5 октября 2018 года.
Напомним, что согласно инсайдерской информации, «Человек в высоком замке» является одним из самых популярных сериалов платформы. Ради него подписку на Prime купили 1,15 млн человек, а вот ради просмотра «Образцовых бунтарок» ее оформили только 52 тыс. пользователей – неудивительно, что сериал был закрыт после первого же сезона.