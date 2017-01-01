Warner Brothers и Amazon хотят снять сериал по «Властелину колец»

Компания Warner Bros. Television и наследники писателя Джона Толкина ведут переговоры с Amazon Studios о съемках сериала, основанного на саге «Властелин колец».

Как пишет The Variety со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, глава Amazon.com Джефф Безос непосредственно вовлечен в переговоры.

Официально компании данную информацию пока не комментируют.