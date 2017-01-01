Warner Brothers и Amazon хотят снять сериал по «Властелину колец»

Компания Warner Bros. Television и наследники писателя Джона Толкина ведут переговоры с Amazon Studios о съемках сериала, основанного на саге «Властелин колец».
Как пишет The Variety со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, глава Amazon.com Джефф Безос непосредственно вовлечен в переговоры.
Официально компании данную информацию пока не комментируют.
Напомним, компания Conde Nast Entertainment, которая принадлежит издательству Conde Nast (издает Bon Appétit, GQ, The New Yorker, Vanity Fair и Vogue и др.) и производит и распространяет оригинальный цифровой видеоконтент, в настоящее время занимается производством 35 фильмов и сериалов.
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