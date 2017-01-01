ТЕЛЕКРИТИКА

Warner Brothers и Amazon хотят снять сериал по «Властелину колец»

Культура

Компания Warner Bros. Television и наследники писателя Джона Толкина ведут переговоры с Amazon Studios о съемках сериала, основанного на саге «Властелин колец».

Как пишет The Variety со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, глава Amazon.com Джефф Безос непосредственно вовлечен в переговоры.

Официально компании данную информацию пока не комментируют.

Культура

6 новых сериалов ноября

Напомним, компания Conde Nast Entertainment, которая принадлежит издательству Conde Nast (издает Bon Appétit, GQ, The New Yorker, Vanity Fair и Vogue и др.) и производит и распространяет оригинальный цифровой видеоконтент, в настоящее время занимается производством 35 фильмов и сериалов.

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Культура

Константин Дорошенко побывал в жюри минского «Осеннего салона»

Культура

Что смотреть в кинотеатрах в ноябре

Популярное на Телекритике



Общество

Суд оштрафовал журналистов по делу о прорыве границы сторонниками Саакашвили

Дуся

Ведущая «Громадського» позабавила сеть странным рисунком на платье

Дуся

Мила Кунис раскритиковала поездку в Черновцы

Культура

«Модель XL»: возлюби свою полноту