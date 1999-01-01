Warner Bros. планирует снять римейк «Матрицы»

Сценарий нового фильма может написать Зак Пенн (сценарист «Людей Икс 2» и «Мстителей»), а Майкл Б. Джордан может сыграть одну из главных ролей. Идея создания обновленной «Матрицы» принадлежит продюсеру оригинальной картины Джоэлу Сильверу. Будут ли участвовать в перезапуске создатели оригинальной трилогии Лилли и Лана Вачовски – пока что неизвестно.

Напомним, что первый фильм трилогии вышел на экраны в 1999 году, в дальнейшем было снято два сиквела: «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция». Фильмы, мультсериалы и комиксы о хакере по имени Нео и его друзьях заработали более трех миллиардов долларов по всему миру.