ВВС расследует слив «Шерлока» «Первым каналом»

Мировая премьера эпизода «Последнее дело» должна была состояться в ночь с 15 на 16 января, но ещё в субботу видеофайл с серией утёк в интернет. Эпизод распространяется в высоком качестве (около 1,4 ГБ), дубляже «Первого канала» и без логотипов. Создатели сериала в своем официальном твиттере попросили не давать ссылки на слитую серию.

Позже «Первый канал» объяснил утечку серии хакерской атакой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.



Отмечается, что «Первый канал» начал целое расследование по поводу утечки информации. При этом собеседник агентства отметил, что Первый канал сотрудничает с ВВС и пытается выяснить, как серия попала в сеть. Точной информацией в пресс-службе пообещали поделиться после окончания расследования.

В то же время, ВВС начал собственное расследование случившегося, чтобы выяснить, могла ли утечка быть преднамеренной. Источник внутри компании рассказал The Telegraph, что такой инцидент не может быть совпадением, потому что их защита является "золотым стандартом". По данным издания, в ВВС модернизировали свою систему после того, как в 2014 году в интернет попал недоделанный эпизод сериала «Доктор Кто».