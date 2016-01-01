Вуди Харрельсон сыграет наставника Хана Соло

Об этом сообщает сайт Starwars.com

"Мы невероятно восхищены возможностью поработать с артистом такого масштаба и таланта, как Вуди. Его умение находить и юмор и пафос, обычно в одной и той же роли, действительно уникальна. К тому же он очень хорош в пинг-понге", - говорят режиссеры проекта Филл Лорд и Крис Миллер.



Отмечается, что фильм сфокусирует внимание на ранних годах жизни Соло. Главная роль достанется Олдену Эренрайку («Жасмин», «Сверхъестественное»). Также в фильме снимется Дональд Гловер, который сыграет Лэндо Калриссиан. Стоит добавить, что в ленте появится Чубакка.

Выход картины запланирован на 2018 год.

