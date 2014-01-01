Вторжение похитителей тел: Netflix выпустит японский сериал о красавице, переселившейся в дурнушку

Когда несчастная дурнушка Зенко пытается покончить с собой и прыгает с крыши, ее падение видит красавица Аюми. Но Зенко не только не погибает, но и приобретает счастливую жизнь, о которой она так мечтала: девушка оказывается в теле Аюми, тогда как сама Аюми просыпается в больнице, с ужасом обнаружив, что она отныне – ненавистная всем пария.

Завистнице достается не только популярность и обеспеченная жизнь Аюми, но и ее бойфренд. Однако ему предстоит узнать о подмене и спросить себя, во что он влюблен – в смазливое личико или в личность.