ТЕЛЕКРИТИКА

Вторжение похитителей тел: Netflix выпустит японский сериал о красавице, переселившейся в дурнушку

Культура

Завтра, 1 августа, стриминговый сервис выпустит 1 сезон сериала Switched («Обмен») о девушках, поменявшихся телами. Как обычно и бывает при такой завязке, одной из героинь повезло больше.


Когда несчастная дурнушка Зенко пытается покончить с собой и прыгает с крыши, ее падение видит красавица Аюми. Но Зенко не только не погибает, но и приобретает счастливую жизнь, о которой она так мечтала: девушка оказывается в теле Аюми, тогда как сама Аюми просыпается в больнице, с ужасом обнаружив, что она отныне – ненавистная всем пария.

Завистнице достается не только популярность и обеспеченная жизнь Аюми, но и ее бойфренд. Однако ему предстоит узнать о подмене и спросить себя, во что он влюблен – в смазливое личико или в личность.

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Новый оригинальный проект Netflix снят по мотивам манги Sora wo Kakeru Yodaka («Беги, Йодака!»), издававшейся в 2014-2015 гг. Роль Аюми исполнила Кая Кийохара, известная по другому фантастическому проекту – романтической драме «Мое завтра, твое вчера» (2016). Ее соперницу сыграла Миу Томита, ранее исполнившая роль в фильме «Кампус с привидениями» (Hônteddo kyanpasu).

Напомним, что в августе на Netflix выйдет еще один проект с сюжетом «из дурнушки в красавицу»: скандальный сериал «Ненасытная».

Фото: Netflix

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