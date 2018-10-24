Всех не перебьешь: звезда «Ходячих мертвецов» снимется еще в трех фильмах франшизы

Сериал AMC «Ходячие мертвецы» из года в год попадает в списки шоу, которые пора закрывать. Критики уже исчерпали метафоры, сравнивающие саму программу с зомби, мрачно плетущимся из сезона в сезон.
Но наши муки еще не кончились: Эндрю Линкольн, уже 8 лет играющий Рика Граймса, продолжит выживать в мире «Ходячих» и за пределами сериала – в фильмах франшизы, которых пока запланировано три штуки. Производство картин начнется в 2019 году.
«Мы начнем с продолжения истории Рика Граймса, но кроме нее есть еще масса неизведанных миров “Ходячих мертвецов” и старых героев сериала, не говоря уже о новых лицах», - рассказывает Скотт Гимпл, отвечающий за контент в The Walking Dead.
Осторожно, спойлеры к 9 сезону сериала. «Такой ход сделан после того, как Граймса серьезно ранили в прошлом эпизоде шоу, новая серия которого должна была стать лебединой песней “Ходячих мертвецов”», - пишет Variety, который бесстыдно прописал в url своей новости «рик-граймс-мертв», при этом пояснив в заголовке, что он всего лишь «уходит в закат». (Персонаж выживает, но его спутники этого не знают.) Однако уйти в закат ветерану франшизы все-таки необходимо: текущий 9 сезон – последний в его контракте; хотя не исключено, что полнометражные фильмы, в которые он перейдет, в итоге станут такой же «долгоиграйкой», как и сам сериал.