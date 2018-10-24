Всех не перебьешь: звезда «Ходячих мертвецов» снимется еще в трех фильмах франшизы

Но наши муки еще не кончились: Эндрю Линкольн, уже 8 лет играющий Рика Граймса, продолжит выживать в мире «Ходячих» и за пределами сериала – в фильмах франшизы, которых пока запланировано три штуки. Производство картин начнется в 2019 году.

«Мы начнем с продолжения истории Рика Граймса, но кроме нее есть еще масса неизведанных миров “Ходячих мертвецов” и старых героев сериала, не говоря уже о новых лицах», - рассказывает Скотт Гимпл, отвечающий за контент в The Walking Dead.