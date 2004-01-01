Все победители «Золотої дзиґи»: кому и за что досталась заветная статуэтка

Лучшим анимационным фильмом был признан «Никита Кожемяка» – статуэтки получили режиссер Манук Депоян и продюсеры Дмитрий Белинский, Игорь Рома и Ирина Манжосова. Первый украинский полнометражный мультфильм, снятый в технике 3D-анимации, создавался долго и мучительно: финансирование то прекращалось, то возобновлялось снова и, кажется, кроме самих создателей, никто уже и не верил, что «Никита Кожемяка» доберется до больших экранов.

Все эти страдания оказались не напрасными. Во-первых, мультфильм и правда удался: я сам видел, с каким восторгом на него реагировали дети в кинозале. Во-вторых, The Dragon Spell (так фильм назвали в международном прокате) был продан в ряд стран, включая Турцию и Польшу. Наконец, как и в случае с «Гнездом горлицы», зрители проголосовали гривней – «Никита Кожемяка» заработал в прокате около 12 млн грн при бюджете $4 млн (около 106 млн грн).

Напомним, что на премию также номинировались не менее достойные анимационные ленты «Лахмитко» Олега Педана и «Миша и Лунная Звонка» Людмилы Ткачиковой.