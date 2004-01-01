Все победители «Золотої дзиґи»: кому и за что досталась заветная статуэтка

Вчера в столичном Fairmount Hotel прошла церемония награждения национальной кинопремии «Золота дзиґа». «Телекритика» решила разобраться, кто именно и за какие заслуги получил вчера украинский аналог «Оскара».
Нельзя не признать – все эти награды фильм и его создатели получили заслуженно. «Гнездо горлицы» не только сделан на достойном профессиональном уровне, но еще и стал одним из главных кинопрокатных хитов: зрители отнесли в кассы кинотеатров рекордные полтора миллиона гривен. (Правда, сам фильм обошелся в 16 млн.)
Лучшим анимационным фильмом был признан «Никита Кожемяка» – статуэтки получили режиссер Манук Депоян и продюсеры Дмитрий Белинский, Игорь Рома и Ирина Манжосова. Первый украинский полнометражный мультфильм, снятый в технике 3D-анимации, создавался долго и мучительно: финансирование то прекращалось, то возобновлялось снова и, кажется, кроме самих создателей, никто уже и не верил, что «Никита Кожемяка» доберется до больших экранов.
Все эти страдания оказались не напрасными. Во-первых, мультфильм и правда удался: я сам видел, с каким восторгом на него реагировали дети в кинозале. Во-вторых, The Dragon Spell (так фильм назвали в международном прокате) был продан в ряд стран, включая Турцию и Польшу. Наконец, как и в случае с «Гнездом горлицы», зрители проголосовали гривней – «Никита Кожемяка» заработал в прокате около 12 млн грн при бюджете $4 млн (около 106 млн грн).
Напомним, что на премию также номинировались не менее достойные анимационные ленты «Лахмитко» Олега Педана и «Миша и Лунная Звонка» Людмилы Ткачиковой.
«Моя бабушка Фанни Каплан» номинировалась в семи номинациях, включая групповую номинацию за роли второго плана для Марины Куклиной, Ирины Цилык, Виктории Трофименко, Екатерины Некрасовой, Елены Тополь, Ярославы Беззабавы, Анны Донченко, Оксаны и Марины Артеменко, которые сыграли в фильме девушек-каторжанок. В итоге фильму достались две статуэтки: одну «Золоту дзиґу» вручили Алене Демьяненко и Дмитрию Томашпольскому за лучший сценарий, а другую – Александру Батеневу и Сергею Бржестовскому как лучшим художникам-постановщикам. Без преувеличения, Батенев и Бржестовский совершили подвиг, воссоздав в условиях вечной нехватки финансирования и многомесячных простоев правдоподобный антураж столетней давности.
Как и предполагала «Телекритика», статуэтки за лучшую работу операторов-постановщиков достались Никите Кузьменко и Александру Позднякову за фильм «Живой огонь». Потрясающе красивая документальная лента о трех поколениях пастухов-гуцулов с величественными видами Карпатских гор также была награждена за лучшую музыку. По версии «Золотої дзиґи-2017», лучшим композитором была признана Алла Загайкевич – без преувеличения, живой классик электронного авангарда, чьи произведения известны далеко за пределами Украины.
Это уже четвертый опыт работы Аллы Леонидовны в полнометражном кино: ранее вы могли слышать ее музыку в «Поводыре» и «Мамае» Олеся Санина (за этот саундтрек композитор была награждена Государственной премией Украины имени Александра Довженко), а также в фантасмагорической притче Ярослава Лупия «Сэконд-хенд» (2004).
Приз за лучший короткометражный фильм получила «Кровянка» Аркадия Непиталюка, что также было вполне предсказуемо. Лучшим документальным фильмом была признана «Главная роль» Сергея Буковского. А почетная премия за вклад в развитие украинского кино досталась легендарной актрисе Театра русской драмы имени Леси Украинки Ларисе Кадочниковой, на чьем счету роли в более чем трех десятках художественных фильмов.