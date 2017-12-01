«Все деньги мира»: без Спейси, но не без греха

Вчера, 25 декабря, в американский прокат вышел фильм Ридли Скотта «Все деньги мира». В ленте идет речь о трагическом похищении внука бизнесмена Жана Пола Гетти. Роль деда-миллиардера изначально досталась Кевину Спейси, но после скандала с ним перешла к Кристоферу Пламмеру. Были ли создатели фильма так же внимательны к реальной истории похищения, как к репутации актеров?
"Тем, кто не знаком с историей похищения Пола Гетти в 1973 году, сюжет «Всех денег мира» Ридли Скотта может показаться смехотворным: самый богатый человек мира отказывается платить небольшой, по меркам его нефтяного состояния, выкуп за своего внука", – пишет Vanity Fair. – Но на самом деле некоторые сцены, разворачивающиеся на экране, еще менее драматичны, чем были в реальности". Издание проверило основные факты фильма, основанного на книге Джона Пирсона «Мучительные миллионы», и нашло несколько расхождений с исторической правдой.
1
«Золотой хиппи»
Так пресса называла жертву похищения – 16-летнего Пола Гетти, внука бизнесмена Жана Пола Гетти. Он жил в богемной среде Рима, носил пеструю одежду, длинные волосы и был чем-то вроде местной знаменитости. При этом доступа к миллионам деда Пол не имел, и ему порой приходилось обменивать свои картины на еду. Пол действительно однажды провел сутки в тюрьме после демонстрации, но поджигателем, как в фильме, не был.
2
Не узнал своих мучителей
Пол Гетти провел в плену пять месяцев, и, в отличие от героя фильма, на протяжении всего этого времени не видел похитителей в лицо. На них все время были надеты маски. Когда преступники и жертва наконец-то встретились в суде, парень их не узнал.
3
Отрезанное ухо
Как известно, дед отказался выплачивать выкуп, считая, что внук сам инсценировал похищение. Позже он ссылался на то, что у него 14 внуков: "Если я заплачу хоть пенни, у меня будет 14 украденных внуков!" Тогда преступники пошли на жесткие меры – и отрезали Полу ухо, отправив его матери жертвы. (Из-за почтовой забастовки посылка шла три недели.) Женщина стоически вскрыла пакет и идентифицировала ухо сына – однако звонка с просьбой идентифицировать неопознанное тело, как в фильме, она никогда не получала. И уж конечно, в реальности никто не давал Полу хлороформ перед такой кровавой операцией.
4
Шпион, выйди вон
Марк Уолберг исполнил роль бывшего шпиона ЦРУ Флетчера Чейза, который должен был помочь матери Гетти вернуть сына. Реальный Чейз был не то что бесполезной, а порой и вредной фигурой: заводил расследование в тупик, тратил впустую тысячи долларов, спал с сотрудницей полиции, которая внушала ему, что похищение – постановочное. И, конечно, он добросовестно повторял это своему нанимателю-миллиардеру.
5
Несчастливый финал
В фильме мать Пола получает смехотворно-подробные инструкции о том, куда ей нужно привезти чемодан с деньгами: проехать столько-то километров, остановиться, когда кто-то бросит в машину камешком… Удивительно, но эта инструкция – не выдумка. Однако похитители озвучили ее гораздо раньше, чтобы вынудить женщину приехать на переговоры. (Она отказалась, чем разозлила их еще сильнее.) Как известно, пребывание в плену подорвало здоровье Пола: он стал употреблять наркотики, сочетание которых с алкоголем вызвало у него в 1981 году отказ печени и паралич всех конечностей. Гетти-младший умер в возрасте 54 лет.
Напомним, что роль Жана Пола Гетти изначально сыграл Кевин Спейси, но позже создатели фильма приняли решение переснять готовый фильм, заменив фигуранта секс-скандала на Кристофера Пламмера. Дополнительные съемки заняли у студии всего девять дней, так что фильм «Все деньги мира» выйдет в украинский прокат без особой задержки – 22 февраля 2017 года.