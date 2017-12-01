«Все деньги мира»: без Спейси, но не без греха

Вчера, 25 декабря, в американский прокат вышел фильм Ридли Скотта «Все деньги мира». В ленте идет речь о трагическом похищении внука бизнесмена Жана Пола Гетти. Роль деда-миллиардера изначально досталась Кевину Спейси, но после скандала с ним перешла к Кристоферу Пламмеру. Были ли создатели фильма так же внимательны к реальной истории похищения, как к репутации актеров?

пишет Vanity Fair. – Но на самом деле некоторые сцены, разворачивающиеся на экране, еще менее драматичны, чем были в реальности". Издание проверило основные факты фильма, основанного на книге Джона Пирсона «Мучительные миллионы», и нашло несколько расхождений с исторической правдой. "Тем, кто не знаком с историей похищения Пола Гетти в 1973 году, сюжет «Всех денег мира» Ридли Скотта может показаться смехотворным: самый богатый человек мира отказывается платить небольшой, по меркам его нефтяного состояния, выкуп за своего внука", –– Но на самом деле некоторые сцены, разворачивающиеся на экране, еще менее драматичны, чем были в реальности". Издание проверило основные факты фильма, основанного на книге Джона Пирсона «Мучительные миллионы», и нашло несколько расхождений с исторической правдой.

1

«Золотой хиппи»

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Так пресса называла жертву похищения – 16-летнего Пола Гетти, внука бизнесмена Жана Пола Гетти. Он жил в богемной среде Рима, носил пеструю одежду, длинные волосы и был чем-то вроде местной знаменитости. При этом доступа к миллионам деда Пол не имел, и ему порой приходилось обменивать свои картины на еду. Пол действительно однажды провел сутки в тюрьме после демонстрации, но поджигателем, как в фильме, не был.

2

Не узнал своих мучителей

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Пол Гетти провел в плену пять месяцев, и, в отличие от героя фильма, на протяжении всего этого времени не видел похитителей в лицо. На них все время были надеты маски. Когда преступники и жертва наконец-то встретились в суде, парень их не узнал.

3

Отрезанное ухо

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Как известно, дед отказался выплачивать выкуп, считая, что внук сам инсценировал похищение. Позже он ссылался на то, что у него 14 внуков: "Если я заплачу хоть пенни, у меня будет 14 украденных внуков!" Тогда преступники пошли на жесткие меры – и отрезали Полу ухо, отправив его матери жертвы. (Из-за почтовой забастовки посылка шла три недели.) Женщина стоически вскрыла пакет и идентифицировала ухо сына – однако звонка с просьбой идентифицировать неопознанное тело, как в фильме, она никогда не получала. И уж конечно, в реальности никто не давал Полу хлороформ перед такой кровавой операцией.

4

Шпион, выйди вон

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Марк Уолберг исполнил роль бывшего шпиона ЦРУ Флетчера Чейза, который должен был помочь матери Гетти вернуть сына. Реальный Чейз был не то что бесполезной, а порой и вредной фигурой: заводил расследование в тупик, тратил впустую тысячи долларов, спал с сотрудницей полиции, которая внушала ему, что похищение – постановочное. И, конечно, он добросовестно повторял это своему нанимателю-миллиардеру.

5

Несчастливый финал

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В фильме мать Пола получает смехотворно-подробные инструкции о том, куда ей нужно привезти чемодан с деньгами: проехать столько-то километров, остановиться, когда кто-то бросит в машину камешком… Удивительно, но эта инструкция – не выдумка. Однако похитители озвучили ее гораздо раньше, чтобы вынудить женщину приехать на переговоры. (Она отказалась, чем разозлила их еще сильнее.) Как известно, пребывание в плену подорвало здоровье Пола: он стал употреблять наркотики, сочетание которых с алкоголем вызвало у него в 1981 году отказ печени и паралич всех конечностей. Гетти-младший умер в возрасте 54 лет.

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